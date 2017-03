Latgali popularizēja Dienvidvācijas lielākajā tūrisma izstādē “f.re.e 2017”

Jaunumi Sabiedrība | 1. marts 2017 | 19:44

Vācijas pilsētā Minhenē no 22. līdz 26. februārim notika Dienvidvācijā lielākā tūrisma izstāde “f.re.e 2017” (Die Reise - und Freizeitmesse), kurā Latvijas nacionālajā stendā Latgales tūrisma piedāvājumu popularizēja Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ilona Maksimčika un Krāslavas novada tūrisma informācijas centra speciāliste Edīte Lukša.

Krāšņo Latvijas nacionālo stendu pozicionēja sauklis “Latvia. Best Enjoyed Slowly” jeb “Izbaudi Latviju nesteidzoties!”, kas atbilst Latvijas tūrisma piedāvājumam un arī vācu tūristu interesēm. Lielākā daļa interesentu, kas apmeklēja stendu, bija seniori, kas ir zinātkāri ceļotāji. Tie vācu tūristi, kas jau apmeklējuši Latgali un arī tie, kas tikai vēl pošas šurp doties, galvenokārt ir Baltijas apceļotāji, kas sākumā ierodas Lietuvā, tad visbiežāk gar Baltijas jūras piekrasti dodas uz Rīgu, pēc tam pa Vidzemes piekrasti mēro ceļu uz Igauniju, atpakaļceļā apskatot Vidzemi un Latgali. Teju katrs otrais apmeklētājs braucienu pie mums plāno ar kemperi, tāpēc sevišķi liela interese bija par kempingiem. Latvijas stendu apmeklēja arī jaunas ģimenes, kas ceļojumu uz Latviju plāno divatā, un viņi interesējās par sabiedriskā transportu, ar kuru no Rīgas varētu nokļūt Latgalē. Interese bija arī par velo maršrutiem, un it sevišķi velo tūristi jautāja par drošību pārvietojoties pa mūsu ceļiem un automaģistrālēm. Tika uzdoti arī ļoti praktiskas dabas jautājumi par to, kādā valodā galamērķī ir iespējams komunicēt, kā arī par laika apstākļiem un to, kad ir vislabākais brīdis doties ceļojumā. Latgale vācu tūristus var ieinteresēt ar dabas tūrisma piedāvājumu, t.sk. ar Rāznas nacionālo dabas parku, dabas parku “Daugavas loki” u.c. īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kurās attīstīts tūrisms. Reģiona bagātais kultūrvēsturiskais mantojums, gleznainā daba, senās amatniecības tradīcijas, kulinārais mantojums un latgaliešu viesmīlība ir vērtības, ar kurām varam uzrunāt vācu ceļotājus.

Vācija Latgales tūrisma nozarei ir augsti prioritārs mērķa tirgus. Vācu tūristu īpatsvaram reģionā ir tendence pieaugt, un 2016.gadā tas bija otrs lielākais mērķa tirgus pēc Lietuvas. Vācijas tūristi, kas ierodas Latgalē, ir individuālie tūristi – gan seniori, gan arī ģimenes ekonomiski aktīvajā vecumā.

Latgales reģiona dalība izstādē tika organizēta ar LIAA, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latgales pašvaldību un Latgales Tūrisma asociācijas "Ezerzeme" atbalstu. Līguma numurs SKV-TL-2016/29.

