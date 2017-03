Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā atveras izstāde

Jaunumi Kultūra | 1. marts 2017 | 11:06

Publicitātes foto DNMM Publicitātes foto DNMM

2017.gada 6.martā plkst.15.00 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā tiek atklāta unikāla hologrāfijas mākslas izstāde no Sanktpēterburgas “Gaismas maģija”.

Kaķēni, kas ziņkārīgi pagriež galvas, kad ej garām gleznai. Suņa deguns, kas stiepjas tev pretī, lai apostītu. Svešinieku sejas, kas ir tik reālistiskas, ka samanāmas smalkākās grumbiņas un skropstiņas... Sanktpēterburgas Valsts Ermitāžas eksponāti..... Kunstkameras monstri... Antīkās statujas, skifu zelts... Un tas viss šeit, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Nē, tie nebūt nav teleportācijas brīnumi, tas ir zinātnes sasniegums, ko sauc par hologrāfiju.

“Brīnums!” – saka apmeklētāji. “Fizika!” – atbild izstādes organizatori Anatolijs Maksimovs un Irina Timofejeva.

Daudzu izstādē skatāmo darbu autors un ekspozīcijas īpašnieks ir fiziķis un zinātnieks Vadims Briskins.

Izstādē skatāmas 40 hologrāfiskās gleznas, kas radītas ar sarežģītas tehnikas palīdzību, ņemot talkā fizikas likumus.

Izstāde nosacīti iedalāma 7 daļās:

- Hologrāfiskie portreti;

- Dzīvnieku hologrammas;

- Ermitāžas eksponātu – skifu zelta – hologrammas;

- Pētera I Kunstkameras eksponātu hologrammas;

- Mākslas hologrammas;

- Reklāmas hologrammas;

- Imperatora porcelāna fabrikas Sanktpēterburgā statuešu hologrammas.

Izstādes organizatori aicina pieskarties nākotnei, iepazīties ar hologrāfijas pirmajiem soļiem un mēģināt iztēloties, kas mūs sagaida nākamajās desmitgadēs.

Izstādes mērķis ir pārsteigt, iepazīstināt apmeklētājus ar hologrāfijas mākslu, hologrāfiskās metodes principiem, hologrāfijas izmantošanas iespējām.

Biļešu cenas:

Pieaugušajiem – 3.00 EUR

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, 2.un 3.grupas invalīdiem - 1,50 EUR;

Bērniem līdz 6 gadu vecumam – bez maksas (ieeja tikai pieaugušā pavadībā);

1.grupas invalīdiem – bez maksas (pavadošajai personai – 1,50 EUR).

Ģimenes biļetes:

2 pieaugušie + 1 bērns – 6,50 EUR;

2 pieaugušie + 2 bērni – 7,50 EUR

Grupas no 10 cilvēkiem:

Pieaugušie – 25.00 EUR + 1,50 EUR par katru nākamo pieaugušo;

Skolu un bērnudārzu audzēkņi – 1,00 EUR no cilvēka + 1 pavadošā persona bez maksas

Studenti, pensionāri, 2.un 3.grupas invalīdi - 1,00 EUR no cilvēka.

Izstāde darbosies līdz 2017.gada 19.maijam.

Atklāšanā ieeja skolēniem ar ielūgumiem. Izstādes atklāšanas dienā muzejs, saskaņā ar grafiku, strādā līdz plkst.16.00!

Esiet laipni aicināti!

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs