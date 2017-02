Reģistrācija nodarbinātības programmā jauniešiem turpinās

Jaunumi Sabiedrība | 28. februāris 2017 | 12:11

Informējam, ka pa trīs dienām reģistrējās 1535 jauniešu vasaras nodarbinātības programmā. Jaunatnes nodaļas telpās elektroniski reģistrējās 2 jaunieši. Elektroniskā reģistrācija jauniešu vasaras nodarbinātības programmā turpināsies līdz 9.martam.

Rezultātu saraksti tiks publicēti Jaunatnes nodaļas mājas lapā www.jaunatne.daugavpils.lv11. martā.

Ja Jūs iekļuvāt pamatsarakstā, tad laika periodā no 14. līdz 22. martam Jums būs jāiesniedz Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļā(Saules ielā 5a) sekojoši dokumenti: pases kopija, atļauja no vecākiem un medicīnas izziņa no ārsta darba devējam.

Ja šajā periodā dokumenti netiks iesniegti, tad jaunietisautomātiskizaudēsavuvietu un šajā vietā rindas kārtībā tiks iekļauts cilvēks no rotācijassaraksta.

Pusaudžiem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuriem deklarētā dzīves vieta ir Daugavpils pilsēta, jāreģistrējas skolā. Sociālie pedagogi pieņems iesniegumus no vecākiem brīvā formā adresētu direktoram līdz 2017.gada 9.martam.

Izvērtēšanas darbs notiks no 2017.gada 13.marta līdz 29.martam.Skolēniem atlases rezultāti tiks paziņoti 2017.gada 30.martā.

Līdz 11.aprīlim skolēniem ir jāiesniedz dokumenti skolas sociālajam pedagogam.

D-fakti.lv