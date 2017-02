„TehnoBuss” piestāj Krāslavā

Jaunumi Latvija | 23. februāris 2017 | 18:16

Jurijs Roga

22. februārī pirmā mobilā, ar modernām tehnoloģijām aprīkota mācību laboratorija Latvijā - „TehnoBuss” - piestāja Krāslavā, Dīķu ielā, kur to varēja iepazīt ne tikai mūsu pilsētas, bet novada skolu bērni. „TehnoBuss” kapacitāte ir vidēji dienā 120-170 cilvēku jeb 8-9 grupas.

„TehnoBuss” ir veidots tā, lai ikviens interesents – skolēns, skolotājs, vecāks vai garāmgājējs – ērtā veidā var vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm.

Mobilā demonstrāciju laboratorija „TehnoBuss” ir Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) īstenots projekts, izveidojot „TehnoBuss Latvija” kā sabiedriskā labuma nodibinājumu. Pati mobilā demonstrāciju laboratorija - 18 m garais ar tehnoloģijām aprīkotais autobuss „TehnoBuss” - ir tikai daļa no šī apjomīgā projekta.

Projekta vadītājs Ainārs Dambergs pastāstīja, ka ideja par šādu mācību laboratoriju ir nākusi no Vācijas. Tur to saprata pirms 20 gadiem, kad viņiem, rūpnieciskai lielvalstij, sāka trūkt darbaspēka. Vācieši sāka veidot šādus autobusus, braukt ar tiem pa skolām Vācijā, rādīt aprīkojumu un stāstīt par to skolniekiem ar domu ieinteresēt viņus inženiertehniskajās zinātnēs un dabaszinībās, lai bērni iet tālāk mācīties par tehniķiem inženieriem un pēc tam turpina darbu kādās rūpnīcās.

A. Dambergs: „Mūsu mobilās demonstrāciju laboratorijas programma visur ir vienāda. Nodarbību sākam pie automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezgla, kas parāda, kā mūsdienās norit ražošanas process rūpnīcās. Faktiski tā ir mini rūpnīca autobusā. Nākamā vieta - pneimatikas eksperimentu „Festo” stends, tālāk dodamies pie 3D printera, kur informējam par šīm tehnoloģijām. Pēc tam apmeklētājus iepazīstinām ar programmējamiem CNC metāla apstrādes darba galdiem - frēzi un virpu. Vēl mums ir zobratu mehānikas un dinamo stends, kur rādām un stāstām par zobratiem. Tur ir pārvietojami zobrati uz magnētiem, kurus skolēni var mēģināt likt ķēdē un mēģināt veidot kaut kādus slēgumus. Kā pēdējais šajā izziņas ceļā ir metināšanas izmēģinājumu stends, kurā ar metināšanas pusautomātu ļaujam padarboties arī pašiem bērniem. Vēl bērniem demonstrējam sumo robotu darbībā.”

Apceļojot Latvijas skolas, A. Dambergs ir novērojis, ka vislielāko interesi skolēnos izraisa tieši 3D printeris, sumo robots un metināšanas izmēģinājumu stends. Līdzīgi bija arī Krāslavā. Vēl viņš arī ir novērojis, ka mobilajā demonstrāciju laboratorijā apskatāmās tehnoloģijas patiesi interesē tikai 5-10% skolēnu, pārējiem šīs lietas interesē maz vai nemaz.

Tieši šie ieinteresētie mēģina kaut ko saprast, uzzināt sev jaunu, un daži paši jau kaut ko zina. Piemēram, kāds zēns zināja, ka ar 3D printeri mūsdienās jau „drukā” dzīvojamās mājas. Citi bērni mācēja nosaukt dažas sadzīves lietas, kurās izmanto optiskos sensorus, bet lielākoties viņi visi klausījās un skatījās, ko spēj paveikt mūsdienu tehnika. Iespējams, kāda daļa no viņiem izvēlēsies inženiera profesiju, bet konkrēti cik tādu būs – to nav iespējams izskaitļot.

