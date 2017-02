Baltkrievu kultūras centrs uzsācis sadarbību ar muzeju Baltkrievijā

Jaunumi Kultūra | 23. februāris 2017 | 16:48

Baltkrievu kultūras centrā atklāta baltkrievu literatūras klasiķa Maksima Bogdanoviča daiļradei veltīta izstāde. Tā tika izveidota, izmantojot Baltkrievu literatūras vēstures muzeja fondu materiālus. Starptautiskajā dzimtās valodas dienā, ko visā pasaulē atzīmē 21. februārī, muzeja darbinieki atveda no Minskas un atklāja trīs pārvietojamās izstādes par baltkrievu dzejniekiem: Rīgā – par Rigoru Boroduļinu, Jēkabpilī – Petrusu Brovku un Daugavpilī – par Maksimu Bogdanoviču.

Mūsu muzeja fondos ir vairāk nekā tūkstotis eksponātu – manuskripti, fotogrāfijas, dokumenti un priekšmeti. Protams, to visu nevar parādīt vienas ekspozīcijas ietvaros. Mēs bieži rīkojam izstādes dažādās pilsētās Baltkrievijā un ārpus tās robežām. Mums ir ļoti patīkami, ka Latvijā mēs redzam neviltotu interesi par baltkrievu kultūru un literatūru, - paskaidroja Dmitrijs Jackevičs, Baltkrievu kultūras vēstures muzeja direktors.

Literāri muzikālās tikšanās laikā muzeja darbinieki pastāstīja par Maksima Bogdanoviča daiļradi. Mūsdienās viņa dzejoļi ir zināmi ne tikai dzejas pazinējiem, bet arī plašākai publikai, jo viņa dzejas vārdi tika izmantoti tādās ansambļa „Pesņari” populārās dziesmās. Tikšanās laikā skanēja dzeja un dziesmas Daugavpils iedzīvotāju, kas ir aizrāvušies ar baltkrievu kultūru, izpildījumā.

Daugavpils domes priekšsēdētaja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis uzsvēra, ka nacionālie kultūras centri, kurus atbalsta pašvaldība, ir kļuvuši par informācijas centriem, kas palīdz nodibināt starptautiskus sakarus.

Viesi no Minskas bija pārsteigti ne tikai par to, ka Daugavpilī katrs desmitais iedzīvotājs ir baltkrievs, bet arī par to, ka baltkrievu diasporai ir bagāta vēsture un tā ir saglabājusi savas kultūras tradīcijas. Dāvanā muzejam tika pasniegti unikāli Latvijas teritorijā izdoto Maksima Bogdanoviča dzejoļu eksemplāri.

Baltkrievu kultūras centrs parakstīja sadarbības līgumu ar Baltkrievu literatūras vēstures muzeju uz pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka mūs sagaida interesantas izstādes un tikšanās.

