Iepazīstinās ar studiju iespējām Tartu Universitātē

1. martā plkst. 16.00 Latgales Centrālās bibliotēkas pasākumu telpā (Rīgas ielā 22a, 3. stāvā) notiks informatīvs pasākums “Studijas ārzemēs. Iepazīsti studijas Tartu Universitātē”. Tiek aicināti Daugavpils izglītības iestāžu audzēkņi, studenti un citi interesenti.

Tartu Universitāte ir Igaunijas lielākā un prestižākā augstskola, kas piedāvā vairākas starptautiskas bakalaura un maģistra programmas IT, dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Studentu gars un pasniedzēju entuziasms rada īpaši iedvesmojošu gaisotni studentu pilsētā – Tartu. Informācijas stunda Latgales Centrālajā bibliotēkā iepazīstinās ar starptautisko studiju iespējām Tartu Universitātē un ļaus iegūt atbildes uz virkni būtisku jautājumu:

• par studiju programmām, iestāšanās procesu un atlases kritērijiem;

• par stipendijām, mācību procesu un ikdienu Tartu studentu pilsētiņā;

• par to, vai studijas angļu valodā sagādā grūtības, vai, tieši pretēji, ir priekšrocība;

• par to, vai Tartu ir iespējams atrast darbu, neprotot igauņu valodu;

• par studentu brīvā laika aktivitātēm un to, kāds ir populārākais igauņu joks par latviešiem.

Informācijas stundu vadīs Tartu Universitātes studiju konsultante Katrīna Kalniņa. Plānotais pasākuma ilgums – viena stunda. Jautājumus par pasākumu var adresēt latvia@ut.ee. Potenciālajiem pasākuma dalībniekiem lūgums reģistrēties elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu.

