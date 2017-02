Taekvondo juniori parādīja savus spēkus

Jaunumi Sports | 23. februāris 2017 | 17:11

Vitebskā no 17. Līdz 19 februārim notika 19. atvērtais Republikas turnīrs olimpiskajā taekvondo, kurš ir veltīts Tēvzemes aizsarga dienai un kareivju – internacionālistu piemiņai.

Šajās sacensībās cīnījās vairāk nekā 600 sportistu no Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas. Mūsu pilsētu starp 42 komandām pārstāvēja sportisti no Daugavpils kluba LTC Jitae. Stāsta kluba vecākais treneris Boris Ivanovs: “Priekš mūsu komandas starts uzsākas ne visai viegli. Šo sacensību līmenis bija ļoti augsts. Stiprākie sportisti no Baltkrievijas, labi sagatavotas komandas no Krievijas pacēla šī turnīra planku. Mūsu sportistiem tā bija lieliska pieredze, kas noteikti noderēs nākotnē”.

Pirmajā turnīra dienā uzstājās juniori (2000. – 2002. gadā dzimušie). Šeit labākie no mūsējiem bija:

Anastasija Koroļova, 9.vidusskolas skolniece. Anastasija, 42 kg svarā izcīnīja 3. vietu un bronzas medaļu. Iļja Čemis, 12. vidusskolas skolēns, 73 kg svarā kāpa uz visaugstāko pedistālu. Izcīnīja 1. vietu, kausu un zelta medaļu.

Otrajā dienā uzstājās kadetu vecuma sportisti (2003. – 2005. gada dzimušie)

Svarā līdz 37 kg kadetos debitēja Dzintars Bogdanovs, 3. vidusskolas skolēns. Uzvarot 2 cīnās, bet diemžēl piekāpjoties vienā ballē trešajā cīņā, Dzintars izcīnīja 5. vietu. Bet apvienotajā svarā līdz un virs 65 kg kadetu starpā spēcīgāks bija 13. vidusskolas skolnieks Antons Vavilovs.

Tuvākajā laikā mūsu taekvondistiem ir pāris pasākumu:

5. martā iekšējās sacensības, 17. – 19. martā notiks sacensības piemaskavas pilsētā Odincovo un 25. Martā Viļņā notiks 2017. gada Atvērtais Lietuvas čempionāts.

Apsveicam sportistus, viņu vecākus un trenerus ar veiksmīgu uzstāšanos un novēlam turpmāko sportiskās meistarības izaugsmi!

Sīkāk LTC Jitae saitē www.jitae.lv

