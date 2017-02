Dalībnieki aicināti pieteikties Daugavpils pusmaratonam

Jaunumi Sabiedrība | 22. februāris 2017 | 14:52

30. aprīlī Daugavpilī pirmo reizi norisināsies pusmaratons. Skrējienu organizē sporta klubs „SportLat” kopā ar biedrību „Skrien Latvija” un Daugavpils pilsētas domi. Līdzīgas sacensības citur Latvijā norisinās jau trešo gadu pēc kārtas, un ar katru gadu dalībnieku skaits aizvien pieaug. Šogad pusmaratona skrējiena posmi notiks Liepājā, Rēzeknē, Daugavpilī, Ventspilī, Kuldīgā, Valmierā un Siguldā. Uz šo brīdi Daugavpils posmam ir pieteikušies aptuveni 600 dalībnieki.

Organizatori cer, ka dalībnieku būs vairāk, jo aktīva dzīvesveida popularitāte Latvijā ar katru gadu pieaug. Pievienoties skrējienam var ikviens, jo distances ir paredzētas dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem: pusmaratons – nedaudz vairāk par 21 km, 10,5 un 5,5 kilometru skrējieni, īpaša distance bērniem un nūjošanas cienītājiem.

Lai kļūtu par sporta svētku dalībnieku, jāapmeklē internetvietne http://bigbankskrienlatvija.lv/ vai jādodas uz sporta preču veikalu „SportLat” tirdzniecības centrā „Ditton Nams”. Līdz 28. februārim vēl var paspēt par simbolisku maksu daugavpiliešiem reģistrēties skrējienam. Atkarībā no distances, dalības maksa ir no 6 līdz 10 eiro pieaugušajiem un no 1 līdz 2 eiro bērniem. Ir paredzēti arī treniņi. Tuvākais notiks 1. martā plkst. 18.00. Pulcēšanās pie veikala „SportLat”.

