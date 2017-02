Latgales vēstniecībā GORS būs skatāma tēlnieka Gļeba Panteļejeva

Jaunumi Kultūra | 21. februāris 2017 | 16:44

Publicitātes foto Publicitātes foto

Īsi pirms ikgadējās Latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks 2016” pasniegšanas ceremonijas svētdien, 26. februārī plkst. 14.30, Latgales vēstniecībā GORS notiks tēlnieka, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Gļeba Panteļejeva izstādes “Latgales rapsodija” atklāšana. Izstāde pērn saņēma “Boņuks 2015” balvu nominācijā “Labākais sniegums vizuālajā mākslā”.

Izstādes struktūras pamatu veido trīs centrālie objekti no koka – lielformāta skulptūras, katrs no tiem simbolizē vienu no trim man svarīgiem esamības pamatelementiem – garu, matēriju, un cilvēku kā šo jēdzienu savienojumu, kā arī izstādes centrālais darbs ar nosaukumu “Lielais. Nezināmais”, bronzas jātnieka skulptūra, kas simbolizē neprognozējamo Nākotni.

Tēlnieks par pievēršanos Latgales tēmai atzīst: “Savā personālizstādē “Latgales rapsodija” turpinu apmierināt savu interesi par materiālās un nemateriālās pasaules attiecībām, kā arī attīstu savu tēlniecības valodu un kopju radošo rokrakstu. Šoreiz par materiālu darbu tēliem pieteicās Latgales daba, cilvēki, vēsture, tās unikālā garīgā telpa. Kaut neesmu ar to saistīts ne ģenētiski, ne konfesionāli, ļoti asi uztveru garīgās enerģijas impulsus, kas nāk no šīs zemes. Visas interesantākās un nākotnē svarīgās lietas notiek marginālijās, pierobežā, fiziskā vai garīgā. Latgale ir mūsu frontīrs (frontier no angļu val. – robeža, ar piedzīvojumu konotāciju) ne vien ģeogrāfiskajā, bet arī garīgajā izteiksmē.”

Gļebs Panteļejevs (dz. 1965. g.) 1991. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības nodaļu, ir LMA profesors. Sarīkojis vairāk nekā desmit personālizstādes Rīgā, Oslo (kopā ar Ilmāru Blumbergu), Vankūverā (kopā ar Olgu Šilovu), Sankpēterburgā. Panteļejevs ir daudzu vides skulptūru, pieminekļu autors Rīgā, Ventspilī, Aucē, Jelgavā, Jūrmalā, Kuldīgā, Carnikavā, Katzovā (Vācija) un citur: skulptūru grupa “Zemgales piktogrammas”, Lielupes tilts, Jelgavā (2001. g.), vides skulptūra “Melnais slieksnis” pie bij. VDK ēkas Stabu ielā Rīgā (2003. g.), piemineklis pulkvedim Oskaram Kalpakam Esplanādē, Rīgā (2006. g.), vides dizaina objekts “Senie svari un mēri”, Ventspilī (2009. g.). Šobrīd Rīgā, "Gallery Park Hotel" skatāma arī tēlnieka darbu izstāde “Kur Tu to ņēmi?”.

Izstāde “Latgales rapsodija” Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā būs skatāma līdz 29. maijam. Pirmo reizi publiski izstāde “Latgales rapsodija” bija skatāma galerijā “Māksla XO” Rīgā 2015. gadā.