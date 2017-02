Mūsdienu mākslas galerijā atklās Jāņa Purcena personālizstādi

Jaunumi Kultūra | 21. februāris 2017 | 15:41

Mūsdienu mākslas galerijā (Līvānos) no 3.marta līdz 1.aprīlim būs skatāma gleznotāja Jāņa Purcena personālizstāde “Laka Krāsa Papīrītis”. Izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieku notiks 3.martā pl.18:00.

“Nejauši sakrājušies krāsas un lakas uzslāņojumi, krāsu laukumu, lielu un mazu, spīdīgu un matētu pleķu un šļakstu salikumi. Tās ir tās labākās bildes. Ir tādi cilvēki, kuri tūlīt gribēs pajautāt: ”Ko tad tie vēsta?”. To, ko nevar pastāstīt: DIEVS IR. Viss pārējais parādās līdzīgi pleķiem uz papīriņa,” par saviem darbiem stāsta J.Purcens.

Izstādes “Laka Krāsa Papīrītis” ekspozīciju veido dažādās tehnikās senāk un speciāli šai izstādei Mūsdienu mākslas galerijas rezidencē radīti darbi.

“Trešais, izsakoties grafikas terminos, izstādes Laka Krāsa Papīrītis novilkums ienākas pakāpeniskāk nekā pirmie divi – to var novērot pēc gadu skaitļiem darbu anotācijās. Laka, krāsa un papīrs ir tā kā ceļabiedri, tā kā pārvietošanās līdzeklis. Spēlējot koncertus, daudzas grupas, par prieku sev un citiem, izpilda senas dziesmas, tā arī izstādē Laka Krāsa Papīrītis līdztekus jauniem, parādās arī senāki darinājumi,” stāsta J.Purcens.

Mūsdienu mākslas galerijas vadītājs Raimonds Vindulis par izstādi stāsta: “Noliec malā uz brīdi to, ko parasti dari. Palaid nopietnības uzlikto smagumu. Ļauj spēlei pārņemt Tevi. Jānim tas sanāk brīnišķīgi, nepiespiesti. Kā šeikerī, saliekot tajā dažādas “lauskas”, sakratot, un izlejot ko pavisam jaunu un no drumslām un šļakatām izveidotu jaunu asprātīgu irracionālu redzējumu.”.

Jānis Purcens 2008. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot maģistra grādu glezniecībā. Mākslinieka kontā ir 15 personālizstādes un dalība vairāk nekā 30 grupu izstādēs.

Mūsdienu mākslas galerija atrodas Rīgas ielā 108a, Līvānos, tās apmeklējums – bez maksas. Galerijas darba laiks – no trešdienas līdz sestdienai no pl.12:00-18:00. Mūsdienu mākslas galerijas darbības virzieni ir izstāžu darbība, neformālās un tālākizglītības joma un inovatīvu kultūras pasākumu organizēšana. Galerijas mērķis ir sekmēt dažādas mākslas izpausmes reģionā un vecināt to pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot kvalitatīvu un inovatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu.

Vairāk informācijas: www.facebook.com/musdienumaksla

D-fakti.lv