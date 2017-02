Ģimenes dienā muzejā sagaidīsim pavasari!

Jaunumi Kultūra | 21. februāris 2017 | 12:40

Publicitātes foto Publicitātes foto

Turpinot labu tradīciju, 26.februārī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā (Rīgas ielā 8) ikviens interesents tiek aicināts uz ĢIMENES DIENU.

Tuvojas pavasaris. Mostas daba, dzīvās radības pamazām sāk mosties no ziemas miega. Gaisā jau var just mazliet no pavasara – daudzbalsīgi sāk čivināt putni, dienas kļūst garākas. Tomēr, paskatoties pa logu, brīžiem šķiet, ka laika apstākļi mūs nelutina, ir pelēks un drūms. Tāpēc februāra ģimenes dienas dalībniekiem piedāvājam padarīt šīs pavasara gaidīšanas dienas nedaudz krāsainākas un košākas, izgatavojot krāšņu papīra ziedu vāzīti, kas ienesīs siltumu un mājību ikvienās mājās.

Radošās darbnīcas norises laiks: plkst.13.00 – 14.00. Vietu skaits ierobežots!

Dalības maksa visai ģimenei, neatkarīgi no cilvēku skaita – 1,42 EUR. Cenā ietilpst arī muzeja vēstures ekspozīcijas apskate.

Esiet laipni aicināti!

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs