Timma triumfē VTB līgas danku konkursā

Jaunumi Sports | 20. februāris 2017 | 13:43

Kraslavasvestis.lv Kraslavasvestis.lv

Krievijas pilsētā Sočos notika pirmā Zvaigžņu spēle VTB Vienotās basketbola līgas vēsturē, kurā Krievijas zvaigznes ar rezultātu 131:121 pārspēja Pasaules zvaigznes. Zvaigžņu spēlē piedalījās arī latviešu spēlētāji Jānis Timma un Jānis Blūms.

Slam dunk finālā ar 86 ballēm uzvarēja Sanktpēterburgas „Zenit” kapteinis Jānis Timma, kurš par sešu ballu tiesu apsteidza Saratovas „Avtodor” aizsargu Maksimu Koļuškinu. Tāpat konkursā piedalījās arī Koļuškina komandas biedrs Džošs Adamss, kā arī Frenks Elegārs no Krasnojarskas „Enisey”.

Savukārt tālmetienu konkursa finālā iekļuva Rīgas VEF aizsargs Jānis Blūms, kurš ar 19 punktiem ieņēma trešo vietu. Otrais ar 21 punktu bija Raiens Brekhofs no Krasnodaras „Lokomotiv-Kuban”, bet ar 23 punktiem uzvarēja Timmas kluba biedrs Sergejs Karasjovs. Konkursā piedalījās arī Džastins Grejs no Minskas „Tsmoki”, Ivans Uhovs no Permas „Parma” un Demontei Hārpers no Tallinas „Kalev”.

Timma kopā ar tādiem spēlētājiem kā Teilors Ročestijs, Artjoms Parahovskis, Kīts Lengfords un Nando De Kolo izgāja Pasaules zvaigžņu starta pieciniekā, un tieši latviešu uzbrucējs 13. sekundē ar skaistu alley-oop dunk atklāja spēles rezultātu (2:0). Pirmajā ceturtdaļā kopumā tika gūti 85 punkti – Krievijas zvaigznes ceturksni uzvarēja ar 45:40 -, bet nākamās ceturtdaļas tik rezultatīvas vairs nebija.

Katras vienības lielākais pārsvars spēlē bija desmit punkti, bet izšķirošajā ceturtdaļā pārāka izrādījās Krievijas komanda, kas galotnē nosargāja uzvaru – 131:121. Pasaules komandā dalīta pirmā vieta starp rezultatīvākajiem - Blūmam, kurš nepilnās 14 minūtēs iemeta sešus no 12 tālmetieniem un ar citiem ierakstiem protokolā neatzīmējās. Savukārt Timma nepilnās 16 minūtēs guva deviņus punktus (2p. 3/3, 3p. 1/6), pārtvēra vienu bumbu, vienreiz kļūdījās un vienreiz pārkāpa noteikumus.

Kraslavasvestis.lv