Visas iespējas ir, tikai jāizmanto

17. februāris 2017

16. februārī Krāslavas kultūras namā sapulcējās pārdesmit krāslaviešu, lai piedalītos seminārā par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu. Semināru organizēja Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija „Altum”, realizējot informatīvo kampaņu „Dzīvo siltāk”.

Vispirms klātesošos uzrunāja novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs, kurš uzsvēra māju renovācijas tēmas aktualitāti: „Siltināšana ir galvenā lieta šajā procesā, bet ne mazāk svarīgi, ka pēc ēku renovācijas pavisam citādāka kļūst tā vide, kurā dzīvojam, mājas tiek sakārtotas, un cilvēkam ir pavisam cits garastāvoklis, kad viņš dzīvo sakoptā vidē.”

Seminārā piedalījās un informāciju sniedza SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāve Signe Kajaka, Ekonomikas ministrijas pārstāve Inese Bērziņa, Attīstības finanšu institūcijas „Altum” pārstāvji Dina Kaupere un Mārtiņš Upītis. Par daudzdzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumu finansēšanu stāstīja Nataļja Petrovska un Liāna Vikmane, kuras pārstāvēja AS „Swedbank”, kas ir viena no tām četrām bankām, kurai ir līgums ar „Altum” un kura iepriekšējā periodā uzkrāja lielu pieredzi.

Latvijā ir aptuveni 20000 daudzdzīvokļu ēkas, un šīs mājas saskaras ar vienām un tām pašām problēmām, daudzas no kurām var novērst, īstenojot energoefektivitātes pasākumus. Par to vērts padomāt, it sevišķi tagad, kad pieejama granta atbalsta nauda. Krāslavā līdz šim nav nevienas renovētas mājas, Latvijā uz šo brīdi renovētas apmēram 4% daudzdzīvokļu māju.

Jaunajā granta atbalsta programmā pieejami 166 miljoni eiro, projektus var iesniegt vēl piecus gadus līdz 2022. gadam. Mērķis ir palielināt energoefektivitāti 1030 mājās visā Latvijā. Jāatzīmē, ka jaunā programma ir pat vairāk izdevīga iedzīvotājiem nekā iepriekšējā, taču neviena programma nespēj paveikt to, kas jāpaveic dzīvokļu īpašniekiem, proti, kādam jāuzņemas iniciatīva, jāsasauc kopsapulce un jāpieņem attiecīgs lēmums.

Pasākumā tika sniegta plaša informācija, kāpēc nepieciešams paaugstināt energoefektivitāti, galvenajiem ieguvumiem no daudzdzīvokļu māju renovācijas, kādiem mājas uzlabošanas pasākumiem iespējams saņemt atbalstu, kādus izdevumus var un kādus nevar iekļaut programmas attiecināmajās izmaksās, kas var iesniegt pieteikumu dalībai programmā, atbalsta veidiem un citu informāciju.

Attīstības finanšu institūcija „Altum” šajā periodā atbild par jauno energoefektivitātes programmu, un tieši „Altum” ir tā vieta, kur vispirms jāinteresējas par veicamajiem darbiem, ja iedzīvotāji nolemj siltināt māju. Daugavpils reģionālais centrs atrodas Viestura ielā 2, Daugavpilī, tālr. 65427708.

kraslavasvestis.lv