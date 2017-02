Daugavpilī norisinājies sestais “Gribu būt mobils” pusfināls

Jaunumi Sabiedrība | 17. februāris 2017 | 12:49



15. februārī, Daugavpils Centra vidusskolā notika CSDD konkursa "Gribu būt mobils" Daugavpils reģiona pusfināls. 1. vietu ieguva Salienas vidusskolas komanda “MARSS”!

Daugavpils reģiona pusfināla rezultāti:

1. vieta – “MARSS” no Salienas vidusskolas;

2. vieta – “Kaha” no Dagdas vidusskolas;

3. vieta – “Naiki” no Ilūkstes 1.vidusskolas;

4. vieta – “Spartieši” no Ilūkstes 1.vidusskolas;

5. vieta – “Visurgājējs” no Dravnieku pamatskolas;

6. vieta – “ZEMGALE” no Zemgales vidusskolas;

7. vieta – “Cits virziens” no Gaigalavas pamatskolas;

8. vietu dala “VIKTORIJA” no Zemgales vidusskolas un “Ašie roltoni” no Ciblas vidusskolas;

9. vieta –“Pikseļi” no Salienas vidusskolas;

"Mums ir prieks redzēt, ka konkursa dalībnieku skolās satiksmes drošībai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Paldies visiem pedagogiem, kas audzina zinošus un drošus ceļu satiksmes dalībniekus! Konkursa mērķis ir lai skolēni uz ceļa būtu autovadītājiem draugi, nevis draudi," nupat notikušo pusfinālu komentē Jānis Kronītis, Autovadītāju Universitātes Credo Autoprieks mācību daļas vadītājs un konkursa "Gribu Būt Mobils" koordinators.

Kopā norisinās pusfināli 7 dažādās Latvijas pilsētās un komandas, kas vislabāk būs parādījušas savus spēkus un zināšanas pusfinālā, martā piedalīsies lielajā finālā Rīgā, kur sacentīsies par organizatoru sagatavotajām galvenajām balvām.

Šogad “Gribu būt mobils” norisinās jau desmito reizi, attīstot skolēnos ceļu satiksmes drošības izglītības prasmes un gatavojot jauno satiksmes dalībnieku paaudzi, kas apzinās savus pienākumus un tiesības uz ceļa.

Papildu informācija par konkursu, tā norisi un rezultātiem atrodama oficiālajā konkursa mājaslapā www.gribubutmobils.lv un sociālajos tīklos – draugiem.lv, Facebook, Twitter un Instagram.

Mācību konkursu “Gribu būt mobils” organizē CSDD, finansē OCTA, realizē Autovadītāju Universitāte “Credo Autoprieks” un atbalsta AAS “BTA Baltic Insurance Company”.

D-fakti.lv