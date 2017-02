Krāslavas novadā izņemts ievērojams daudzums kontrabandas cigarešu

Jaunumi Notikumi | 17. februāris 2017 | 11:33

2017.gada 13.februārī Krāslavas novada Izvaltas pagastā Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki sadarbībā ar kolēģiem no Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas, realizējot operatīvo informāciju, pārbaudīja kādu vilciena sastāvu, ziņo Valsts policija.

Pārbaudes laikā tika konstatētas muitošanai pakļautās preces - tabakas izstrādājumu iepakojumi, kas ir bijuši paslēpti starp koka paletēm. Kopā pārbaudes laikā tika izņemti 145 600 cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par kontrabandu, ka arī aizturēti divi noziedzīgās grupas dalībnieki – 1990.gadā un 1987.gadā dzimušie vīrieši. Jāpiebilst, ka minētās personas jau agrāk nonāca policijas redzeslokā saistībā ar analoģiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Pēc Krimināllikuma 190.panta 2.daļas, par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), ja tā izdarīta ievērojamā apmērā, un ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

