Daugavpilī svinēs Masļeņicu

Daugavpilī 25.februārī svinēs Masļeņicu. Tradicionālā Masļeņicas svinēšana notiks Vienības laukumā no plkst. 12.00. Folkloras kolektīvu koncerts, cienāšana ar pankūkām un citiem gardumiem, spēles un citas izklaides, kā arī salmu lelles, kas simbolizē ziemu, dedzināšana – to visu sagatavoja pasākumu organizātori - Krievu kultūras centrs. Svētku viesi – profesionālais kolektīvs „Ļubo-milo” («Любо-мило») no Krievijas.

Pasākuma laikā jautrie teātra studijas „Russkij dom” skomorohi no skatuves aicinās cilvēkus uz svētkiem, griezīsies krāsainais Masļeņicas rats. Skanēs krievu, latviešu, baltkrievu un ukraiņu dziesmas nacionālo kultūras centru radošo kolektīvu izpildījumā. Aizraujošā spēļu programma būs interesanta gan bērniem, gan pieaugušajiem. Kam izdosies dabūt no Masļeņicas staba vērtīgas balvas? Kas uzvarēs spilvenu cīņā? Ko varēs izvilkt no „laimes akas”? Kas kļūs par jautrās izsoles uzvarētāju? To varēs uzzināt tikai apmeklējot Masļeņicu.

Darbosies tautas fotostudija, bērni varēs par brīvu vizināties krāšņajā zirgu pajūgā. Krievu kultūras centra darbinieki cienās ar plānām pankūkām, putru, zivju zupu un pīrādziņiem. Būs iespēja arī nopirkt kādu produkciju, kuru piedāvās uzaicinātie pārdevēji.

Viesi no Maskavas – kolektīvs „Ļubo-milo”, starptautisko konkursu un festivālu laureāti, – uzstāsies Daugavpilī ar speciālu programmu „Masļeņica”, kurā tautas māksla apvienota ar mūsdienu elementiem.

Pasākuma noslēgumā visi varēs vērot salmu lelles, kas simbolizē ziemu, dedzināšanu.

Tiekamies 25.februārī plkst. 12.00 Vienības laukumā Masļeņicas svinēšanā!

Krievu kultūras centrs