Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija piedalīsies izstādē «Skola 2017»

15. februāris 2017

Māris Justs

No 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks 23. starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2017”. Izstādē būs pieejama informācija arī tiem interesentiem, kuri nolēmuši studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), vēsta RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa.

RTA stendā varēs uzzināt par studiju iespējām, valsts finansētajām budžeta vietām, uzņemšanas nosacījumiem, dienesta viesnīcu, studiju un prakses iespējām ārzemēs un, protams, par studenta ikdienas gaitām. To, cik radoša, aizraujoša un jauniem atklājumiem piepildīta ir akadēmijas jauniešu dzīve – varēsi uzzināt no pirmavota – no aktīvajiem RTA studentiem!

RTA ir Baltijā modernākās laboratorijas, kas ir lielisks atspēriena punkts radošiem un tehniski domājošiem jauniešiem. RTA aicinās ikvienu apmeklētāju ielūkoties mūsdienu inovatīvo atklājumu pasaulē. Klātienē varēs iepazīties ar krāsainās lāzermarķēšanas uz nerūsējošā tērauda virsmas paraugiem, varēs vērot robotu demonstrējumus un 3D printerus darbībā. Interesenti varēs aplūkot studiju programmas „Mehatronika” studentu izstrādātus reālu iekārtu prototipus, piemēram, maza tilpuma vakuuma iztvaicētāja – kristalizatora iekārtu pārtikas produktu koncentrēšanai (piemēram, iebiezinātā piena ražošanai), 3D printeri, servo piedziņas četrkāju robotu ar manipulatoru un video pārraides iespēju, kas izmantojams uzdevumu veikšanai sarežģītos apstākļos bez cilvēka klātbūtnes.

Būs iespēja piedalīties konkursos un laimēt noderīgas balvas no RTA!

RTA ir lieliska vieta, kur realizēt savus sapņus un likt pirmos stabilos pakāpienus veiksmīgai nākotnei. Apmeklē RTA stendu un Tu noskaidrosi visas atbildes uz saviem jautājumiem un atklāsi, cik aizraujoša un daudzpusīga var kļūt Tava dzīve, ja izvēlēsies studēt RTA!

Izstādes darba laiks

24.februārī 10.00–18.00

25.februārī 10.00–18.00

26.februārī 10.00–17.00

