Uzņēmums “Daugavpils siltumtīkli” gatavojas vērienīgu projektu īstenošanai

Jaunumi Sabiedrība | 14. februāris 2017 | 15:46

daugavpils.lv daugavpils.lv

Uzņēmums „Daugavpils siltumtīkli” ir sagatavojis projektus līdzekļu piesaistei no ES struktūrfondiem kārtējam plānošanas periodam. Jau ir izstrādāti tehniskie projekti šķeldas katlu mājas būvniecībai SC-3 un trīs kilometru maģistrālo tīklu nomaiņai pilsētas centrā. Vienlaikus norit darbs pie vairāku projektu īstenošanas par uzņēmuma līdzekļiem. Viens no tiem paredz siltumcentrāles Nr. 1 rekonstrukciju. Pakāpeniski atsakoties no tvaika un vecajiem katliem, uzņēmums veic iekārtu modernizāciju, kas uzlabo siltumapgādes drošumu un uzņēmuma „Daugavpils siltumtīkli” darba efektivitāti.

Konkurss par darbu veikšanu tiks izsludināts šī gada februārī. Otrs nozīmīgs projekts skar jaunas katlu mājas būvniecību, lai nodrošinātu ar siltumenerģiju dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20 a un 22. Savulaik tās piederēja valstij, un siltumu tām nodrošināja Mežciema arodskolas katlu māja. Pēc tās likvidēšanas iedzīvotāji pamesti likteņa varā. Pašvaldība aktīvi iejaucās un 2009. gadā pārņēma arodskolas ēku savā īpašumā, mājas nodeva DzKSU apsaimniekošanā, bet katlu māju iznomāja municipālajam uzņēmumam „Siltumtīkli”. Pirms dažiem gadiem katlu mājā uzstādīti modernāki katli, tie joprojām tiek kurināti ar malku, siltums patērētājiem nodrošināts apkures sezonā. Tās uzturēšanas izdevumi ir milzīgi, bet trase no katlu mājas līdz mājām vairāk nekā 200 metru garumā ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Kā viens no variantiem piedāvāts katlu māju pārnest ārpus bijušās arodskolas teritorijas tuvāk daudzdzīvokļu mājām. Tas ļaus ievērojami samazināt zudumus un iespējamos riskus. Februārī izsludinās iepirkumu projektēšanai ar ekonomisko aprēķinu. Gaidāms, ka gatavu tehnisko projektu uzņēmums saņems maijā, bet celtniecības darbus ir plānots noslēgt līdz šī gada beigām.

daugavpils.lv