Daugavpilī veica tūrisma pakalpojumu statistikas datu analīze 2016. gadā

Jaunumi Sabiedrība | 14. februāris 2017 | 14:15

daugavpils.lv daugavpils.lv

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras apkopotā informācija liecina, ka kopējais apmeklētāju skaits Daugavpils tūrisma objektos, kultūras un sporta pasākumos 2016. gadā bija 490 667 cilvēki, savukārt 2015.gadā šis rādītājs bija 489 277. Apmeklētāju skaits tieši Daugavpils tūrisma objektos 2016. gadā bija 264 564 cilvēki, kas ir par 43 826 jeb 19,9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākais tūrisma objektu apmeklētāju skaits tika novērots 2016. gada 3. ceturksnī, savukārt, analizējot tūristu plūsmu pa mēnešiem, tradicionāli, vislielākais apmeklētāju skaits bija jūnijā un jūlijā.

2016.gadā Daugavpilī darbu sāka vairāki jauni tūrisma objekti: Šmakovkas muzejs, Daugavpils sikspārņu centrs, kas atrodas Daugavpils cietoksnī, kvesta istaba „Escape Room”, kā arī vasaras periodā darbojās Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes kordegardes ēka. 2016.gadā Daugavpilī tika atvērta pirmā 4**** viesnīca. Darbu sāka vēl viena jauna viesnīca, vairākas viesu mājas, hostelis un arī kempings, kas pilsētā ievērojami palielināja gultasvietu skaitu dažādu segmentu tūristiem. Nenoliedzami, ka apmeklētājos interesi radīja kultūras un sporta pasākumi: Daugavpils pilsētas svētki, Muzeju nakts, Starptautiskais kara vēstures rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg - 1812”, Mākslas nakts, Muzikālais augusts, Rīgas ielas svētki un Mūzikas un mākslas festivāls “Restart”, dažāda veida starptautiska līmeņa sporta sacensības un spīdveja čempionāti.

Pieci vispopulārākie tūrisma objekti 2016.gada bija Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ( 102 977 apmeklētāji jeb 39% no kopējā rādītāja), Latgales zoodārzs (44 917 apmeklētāji jeb 17% no kopējā rādītāja), Daugavpils cietoksnis un Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs (40 464 apmeklētāji jeb 15% no kopējā rādītāja), Daugavpils cietokšņa 1. krasta lunetes kordegardes ēka (18 328 apmeklētāji jeb 7% no kopējā rādītāja), kā arī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs (18 328 apmeklētāji jeb 7% no kopējā rādītāja), kas kopumā sastādīja vairāk nekā 85% no kopējās tūristu plūsmas.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, zinātkāres centra “Zinoo Daugavpils” apmeklētāju skaits pieauga par 38%, Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra - par 23%, Daugavpils Māla mākslas centra - 21%, Latgales zoodārza - par 12%, Daugavpils sinagogas un muzeja “Ebreji Daugavpilī un Latgalē” - par 7%.

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati par 2016.gada 3 ceturkšņiem liecina, ka pilsētas tūristu mītnēs tika izmitināti 33 604 viesi, kas ir par 9.1% vairāk nekā gadu iepriekš attiecīgajā periodā. Tūristi Daugavpilī pavadīja 48 421 naktis, no tām 20 836 naktis Daugavpils tūrisma mītnēs pavadīja ārvalstu tūristi, kas ir par 11,6% lielāks rādītājs par iepriekšējā gada datiem.

Salīdzinot iekšzemes un ārvalstu tūristus, kas apmeklēja Daugavpili 2016. gadā, ir redzams, ka 88% no tiem bija iekšzemes un 12% ārvalstu tūristi. Lielākais ārvalstu tirgi ir Lietuva (29%), Vācija (10%), Krievija (9%), Lielbritānija (8%), Polija

(7%), Baltkrievija (6%), Igaunija (4%). Samēra liels tūristu skaits bija no ASV

(1640 personas jeb 3% no kopējā rādītāja), Nīderlandes (1399 personas jeb 2% no kopējā rādītāja) un no Turcijas (1273 personas jeb 2% no kopējā rādītāja). Zīmīgi, ka ASV un Turcijas tūristi attiecināmi uz darījumu tūrisma segmentu, jo šo valstu pārstāvju galvenais ceļojuma motīvs uz Daugavpili bija mācības.

daugavpils.lv