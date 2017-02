Anatolijs Baiko un muzikanti aicina uz koncertu

Jaunumi Kultūra | 14. februāris 2017 | 21:28

17.februārī plkst. 17.00 mazajā zālē notiks mūzikas vakars "Februāru tikšanās". Autors un izpildītājs Anatolijs Baiko un vokāli instrumentālā grupa "Kvatra plus" iepriecinās klausītājus ar autora dziesmām, šansona, blūza, akordeona mūzikas skanējumu. Ieeja brīva.

"Kvatra plus" ansamblis apvienoja radošos ļaudis, kurus aizrauj mūzika un tiecas dalīties ar pozitīvu ar nevienaldzīgiem ļaudīm. Tāpēc to priekšnesumi atstāj patīkamus iespaidus un paceļ garastāvokli. "Kvatra plus" ansamblis un viņa līderis ir dzejnieks, muzikants, izpildītājs Anatolijs Baiko - pilsētu kulturālu pasākumu aktīvie dalībnieki, to koncerti vāc pateicīgu auditoriju. 2016.gada vasarā ansamblis ar panākumiem uzstājās Krievu kultūras centra "Deju laukums" projektā priekš padzīvojušajiem ļaudīm.

"Februāru tikšanās" koncerta programmā noskanēs Anatolijs Baiko autora dziesmas, tiks izpildītas Aivara Jansona dziesmas, bet blūzs krustosies ar pilsētu šansonu. Liriska mūzika sasildīs sirdis 17.februāra ziemas vakarā Kultūras Pils mazajā zālē. Koncerta sākums ir 17.00.

