Ziemeļlatgales novadi izdod dabas ceļvedi

Jaunumi Latvija | 13. februāris 2017 | 12:34

Publicitātes foto Publicitātes foto

Šī gada tūrisma sezonas vadmotīvs Ziemeļlatgalē ir daba un tās vērtību izcelšana. Lai Latvijas apceļotājiem dabas izpētes procesu veidotu bagātīgāku Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas novadi ir izdevuši Ziemeļlatgales dabas tūrisma ceļvedi.

Ceļvedis ved lasītājus caur Ziemeļlatgales aizsargājamajām dabas teritorijām, kas glabā retu augu un dzīvnieku sugu daudzveidību. Daudzas no šīm teritorijām ir pielāgotas dabas mīļiem, bet daļa sargā apkārt esošo vidi no cilvēku ietekmes. Īpaši atzīmējamas teritorijas ir Lubāna mitrājs, dabas parks „Numernes valnis”, Motrīnes ezers, Stiglavas atsegumi, kas aizrauj ar ainavas skaistumu un neskarto dabu.

Ziemeļlatgales dabas pētniekiem ir īpaši veidota sadaļa ar apskates saimniecībām, lai aicinātu iepazīt arī 5 Latgales novadu cilvēkus, kas savās lauku sētās darbojas pēc dabas rituma- no pirts rituālu baudīšanas līdz kārtīgām pusdienām no vietējiem lauku labumiem, it visā ir jūtama cieņa pret vidi mums apkārt. Vēstures pieskaņu Ziemeļlatgales ceļojumā ienes senatnīgie muižu parki, kuru dižkoki glabā gadsimtu noslēpumus un cilvēku likteņu līnijas. Atliek apstāties un ieklausīties, lai sadzirdētu tikai sev domātu stāstu.

Velomīļiem ir apkopoti 4 vietēja mēroga velomaršruti, kas ieved jūs Ziemeļlatgales dzīlēs un 1 reģionālais maršruts, kas piedāvā sajust dzīvi visos 5 Ziemeļlatgales novados, apjūsmojot skaistos un sakoptos laukus un pierobežas kolorītu.

Šajā vasarā Ziemeļlatgales viesus īpaši aicinām savos ceļojumos iekļaut arī piecu unikālu, mākslinieku veidotu vides instalācijas objektu apskati, kas atspoguļos kādu no dabas stihijām- gaiss, zeme, uguns, ūdens vai to simbiozi. Atklāšanas pasākumi solās būt pildīti ar mūzikas skaņām, dabas izziņas procesiem un klusumu, kurā katrs var atklāt savu Ziemeļlatgali.

Ziemeļlatgales dabas ceļvedi var apskatīt un lejupielādēt ŠEIT, kā arī meklēt Latgales tūrisma informāciju centros un Ziemeļlatgales novadu mājaslapās: visit.karsava.lv; turisms.balvi.lv; http://vilaka.lv/; http://baltinava.lv/; http://rugaji.lv/

Projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!" veltīts Latvijas simtgadei. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

D-fakti.lv