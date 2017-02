Rēzeknē ievieš pilsētas kartes

Jaunumi Latvija | 10. februāris 2017 | 19:48

Rēzeknes pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums par “Rēzeknieša kartes” ieviešanu, kas iekļauj sevī “Rēzeknes pilsētas iedzīvotāja karti” un “Rēzeknes pilsētas skolēna apliecību”. Kartes tiks aktivizētas no 1. aprīļa, taču to izsniegšana sāksies jau tuvākajā laikā.

Jāmin, ka “Rēzeknieša kartes” ieviešana tika apspriesta un pārdomāta jau vairāk kā triju gadu garumā, un visu šo laiku pašvaldība veica sagatavošanas darbus šīs idejas īstenošanai. Tāpat jāatgādina, ka, saskaņā ar likumdošanu, pašvaldībai ir tiesības piešķirt saviem iedzīvotājiem atvieglojumus sociāli-komunālajā jomā, un šīs savas tiesības Rēzeknes pilsētas dome arī plāno izmantot. Tā, piemēram, noteiktas iedzīvotāju grupas varēs izmantot “Rēzeknieša kartes”, lai bez maksas brauktu Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā – SIA “Rēzeknes satiksme” autobusos. Taču “Rēzeknieša kartes” darbības lauks nav tikai bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā, bet gan pašvaldības sociālais atbalsts un vairākas citas priekšrocības, kuras tiek piešķirtas Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem.

Paredzēts, ka “Rēzeknieša kartes” varēs iegādāties par maksu 4,00 EUR apmērā, taču Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās personas, kas vecākas par 60 gadiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērni, trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes (personas), I, II un III grupas invalīdi varēs saņemt Karti bez maksas, taču Kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā tās atkārtota izsniegšana būs par maksu. “Rēzeknes pilsētas skolēna apliecību” bez maksas varēs saņemt arī bērni, kuri apmeklē Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi un Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēni, ja arī tie nav deklarēti Rēzeknes pilsētā.

Uz kartes būs kartes īpašnieka fotogrāfija un norādīts tā vārds un uzvārds. Kartes varēs saņemt Rēzeknes pilsētas domē no 13. februāra pirmdienās, otrdienās trešdienās no plkst. 10.00 līdz 19.00; ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00. Pirmās divas nedēļas Kartes tiks izsniegtas iedzīvotāju grupām, kuras saņems atvieglojumus, bet sākot ar 27. februāri Kartes varēs iegūt jebkura Rēzeknē deklarēta persona.

Minētā lēmuma izpilde notiek pašvaldības 2017. gada apstiprinātā budžeta ietvaros.

