Bojātas monētas sabiedriskajā transportā nepieņems

10. februāris 2017

Inkasācijas firma, kas apkalpo AS “Daugavpils satiksme”, informē, ka Lietuvā masveidā sāk ieplūst ļoti daudz bojātu monētu. Arī pie mums Latvijā jau ir konstatēti pirmie gadījumi.

Šīs bojātās monētas ir nelegāli nonākušas atpakaļ apritē un maksāšanai nav derīgas. Arī Latvijas Banka ir sniegusi informāciju, ka šīs monētas netiks apmainītas pret jaunām (nebojātām) monētām. Līdz ar to, ja inkasācijā ienāk iepriekš minētās monētas, tad to vērtība būs uzskatāma kā klienta zaudējums, tāpēc autobusu un tramvaju konduktori tādas monētas no pasažieriem neņems.

