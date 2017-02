Izsludināts konkurss par jaunas tramvaju līnijas izbūvi Daugavpilī

Jaunumi Sabiedrība | 10. februāris 2017 | 11:38

D-fakti.lv D-fakti.lv

Izsludināts atklāts konkurss “Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posma no 18. novembra ielas - Veselības iela - Stropu ciems”.

Pasūtītājs ir AS “Daugavpils satiksme”. Visi interesenti savus piedāvājumus var iesniegt AS “Daugavpils satiksme” 18. novembra ielā 183 līdz 2017. gada 27 martam plkst. 10.00. Būvdarbu izpildes laiks ir 20 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

daugavpils.lv