Pēc ugunsgrēka atjauno Borisovkas lūgšanu namu

Zivis

19. februāris

- 20. marts

Neļauj tādām negācijām kā greizsirdība, šaubas, neuzticēšanās iedragāt attiecības ar tuviem un tev svarīgiem cilvēkiem. Ja rodas stresa brīži, centies tajos koncentrēties pozitīvajam, tikt vaļā no spriedzes, pateicoties fiziskām nodarbēm. Šī nedēļa zīmīgāka tiem Zivs zīmes pārstāvjiem, kuri darbojas radošajā pasaulē, it īpaši, gleznotājiem un mūziķiem. Mājas lietās viss būs atkarīgs no tavas spējas pielāgoties, pieņemt savādāku viedokli. Iespējams, ka tavi dzīves uzskati var atšķirties no bērnu viedokļa.