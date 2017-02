Tatjana Kozačuka kļuva par labāko TIC vadītāju 2016

Jaunumi Latvija | 8. februāris 2017 | 19:38

kraslavasvestis.lv kraslavasvestis.lv

3. februārī starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour 2017” atklāšanas laikā norisinājās oficiālā balvas „Gada cilvēks tūrismā 2016” pasniegšanas ceremonija. Par laureāti nominācijā „Labākais tūrisma informācijas centra vadītājs 2016” kļuva Krāslavas TIC vadītāja Tatjana Kozačuka.

Tatjana Kozačuka atzīst: „Liels prieks un gandarījums kļūt par gada cilvēku tūrismā nominācijā „Tūrisma informācijas centra vadītājs 2016”. Tieši 2016. gada novembrī apritēja 15 gadi, kopš strādāju Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā. Tā droši vien ir zīme, ka nedrīkst apstāties pie sasniegtā, un noteikti šī nominācija ir stimuls turpināt tikpat ražīgi strādāt un attīstīt tūrisma nozari Krāslavas novadā un Latgales reģionā. Viens neesi cīnītājs, bet ar lielisku komandu var daudz ko sasniegt. Paldies manai Krāslavas komandai – Intai Lipšānei, Edītei Lukša, Jutai Bubinai un Lidijai Čerņajevai! Paldies Latgales kolēģiem, kuri izvirzīja mani šajā nominācijā un kopā ar mani priecājās par iegūto titulu.

Atsevišķs paldies manam vīram, kas visus šos daudzus gadus, kopš esam kopā, pacieš mani... manus lielos projektus, biežos komandējumus, dažreiz manas „trakās” idejas, kas atkal paņem laiku... Bet galvenais, ka saprot mani un atbalsta! Tas ir svarīgi, kad ģimene tevi atbalsta, tad arī darbā labi sokas!

Es lepojos ar to, ka strādāju Krāslavas novada domē, kur priekšsēdētājs ar savu komandu un deputātiem patiešām rūpējas par pilsētu un novadu! Tik daudz pēdējos gados ir paveikts un tik daudz vēl ir priekšā... Bet kopīgiem spēkiem mēs to noteikti īstenosim! Ne velti tūristi bieži uzsver, ka Krāslava ir viena no skaistākajām un sakoptākajām pilsētām Latvijā!”

Zīmīgi, ka „Gada cilvēks tūrismā 2016” uzvarētājus nosaka žūrija 9 cilvēku sastāvā, ko veido tūrisma nozares biznesa eksperti, tūrisma asociāciju vadītāji, aizvadīto gadu laureāti, valsts tūrisma pārstāvji, kā arī „BalticTravelnews.com” pārstāvji. „Gada cilvēks tūrismā 2016” laureāta noteikšanai ir divi kritēriji – sabiedriskā aktivitāte par labu tūrisma nozarei vai inovatīva ideja, kura pozitīvi ietekmē Latvijas tūrisma industriju, veiksmīgs sava aroda meistars. Kopš 2003. gada balva tiek pasniegta jau 14. reizi, un tā ir ieguvusi nozīmīgu statusu Latvijas tūrisma nozarē un Latvijas tautsaimniecībā.

kraslavasvestis.lv