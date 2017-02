Šovasar Konstantīns Calko startēs «Le Mans 24 Hours race» sacensībās

Jaunumi Sports | 8. februāris 2017 | 15:05

Publicitātes foto Publicitātes foto

Šovasar Konstantīns Calko pirmo reizi startēs leģendārajās sacīkstēs «Le Mans 24 Hours race». Daugavpilietis būs pirmais sportists, kurš piedalīsies šajās autosacīkstēs, kuras ilgs 24 stundas.

Konstantīns iekļauts «ARC Bratislava» komandas sastāvā. Ātrbraucējs uzstāsies LMP2 klasē uz prototipa «Ligier JS P217» kopā ar vēl diviem pilotiem. Viens no tiem ir Miro Konopka no Slovākijas, kurš startēja šajās sacensībās 2006. un 2010. gadā. Par otro pilotu tiks ziņots vēlāk.

«Le Mans 24 Hours race» - vienas no prestižākajām sacensībām autosporta pasaulē. Vēl savas karjeras sākumā K. Calko ne vienu reizi vien pieminējās, ka dalība 24 stundu sacensībās Francijā – tas ir viņa sapnis.

Agrāk Konstantīns startēja LMP3 klasē uz lēnākas mašīnas. Pagājušajā sezonā ātrbraucējs uzstājās «Asian Le Mans Series» čempionātā. Āzijas sērijā Konstantīns kopvērtējumā ieņēma 4. vietu.

«Le Mans 24 Hours race» sacensības notiks no 17. līdz 18. jūnijam, tās notiks jau 85 reizi. Ir zināms, ka Konstantīna klasē brauks 25 mašīnas, vēl 6 kartingi startēs LMP1 klasē, bet 26 mašīnas pārstāvēs kategoriju GT.

K. Calko ir pasaules vicečempions uz kartingiem, sekmīgi startēja Eiropas čempionātā “Radical” sērijā, pirmais no Baltijas ātrbraucējiem, kurš startēja FIA WTCC čempionātā. 2015. gadā K. Calko bija viens no pirmajiem latviešiem, kurš startēja Леман (ELMS) Eiropas sērijā kopā ar «SVK by Speed Factory» komandu, kopvērtējumā ieņēma trešo vietu (LMP3 klasē).

D-fakti.lv