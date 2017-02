Daugavpils novada telpu futbola čempionātā kausu ieguva Kalupe

Jaunumi Sports | 7. februāris 2017 | 18:46

Sventes vidusskolā noritēja Daugavpils novada telpu futbola čempionāta finālsacensības, kurās piedalījās zonālo sacensību uzvarētāji.

No 10 komandām finālam kvalificējās 6 komandas – Kalupe, Biķernieki, Demene, Skrudaliena, Ambeļi un Naujene. Spraigās sacensībās, galvenā sacensību tiesneša Ivara Caunes vadībā, intriga saglabājās līdz pēdējai spēlei.

Čempionātā startēja desmit vienības, kas pirmajā posmā bija sadalītas divās apakšgrupās pa piecām komandām katrā. Pēc viena apļa turnīra katras grupas trīs labākās vienības nodrošināja vietu finālsacensībās, kur, ņemot līdzi pirmā posma savstarpējo spēļu rezultātus, norisinājās vēl viena apļa turnīrs. Pirmā posma spēles janvārī četru dienu garumā tika aizvadītas Silenes pamatskolā un Sventes vidusskolā, bet finālposma mači 4. un 5. februārī norisinājās Sventes vidusskolā.

Rezultātā lielo kausu un zelta medaļas ieguva Kalupes pagasta komanda. Kalupe čempionu titulu nodrošināja, finālposma trīs mačos tiekot pie pieciem punktiem – 4:4 pret Demeni, 6:2 pret Biķerniekiem un 2:2 pret Naujeni.

Otrajā vietā ierindojās Demene, kas finālposmā, bez jau minētā mača, cīnījās neizšķirti 7:7 ar Ambeļiem un ar 6:3 apspēlēja Skrudalienas komandu. “Skrudaliena” ieņēma kopvērtējuma trešo pozīciju, pārējos finālposma mačos, nospēlējot 2:2 ar Biķerniekiem un ar 4:3 uzvarot Naujenes telpu futbolistus.

Par turnīra labāko spēlētāju tika apbalvots Igors Tvardovskis no Kalupes, Jevgēnijs Simonovs no Demenes un Jevgēnijs Lazarevs no Skrudalienas, bet par sacensību rezultatīvāko futbolistu kļuva Ričards Raščevskis no Kalupes, kura kontā 26 gūti vārti.

Čempionāta kausus un medaļas pasniedza Daugavpils novada domes Sporta nodaļas vadītājs Edgars Miglāns un goda viesis Eduards Lihoveckis. “Man prieks, ka turpinās pirms 25 gadiem Daugavpils rajonā iesāktās telpu futbola tradīcijas. Prieks, ka aug komandu skaits un spēlētāju meistarība. Šodien sportisti iepriecināja līdzjutējus, demonstrējot atzīstamu futbolu,” savā uzrunā atzīmēja ilggadējais Sporta nodaļas vadītājs Eduards Lihoveckis.

