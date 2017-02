Daugavpilieši piedalījās UNIFIED telpu futbola sacensībās

Jaunumi Sports | 6. februāris 2017 | 20:51

daugavpils.lv daugavpils.lv

Š.g. 31.janvārī Rīgas Olimpiskajā sporta centrā notika kārtējās Latvijas Speciālās Olimpiādes UNIFIED sacensības telpu futbolā, kuras droši var saukt par tradicionālām, jo tās tiek organizētas jau kuru gadu pēc kārtas. Sacensībās pēc UNIFIED sistēmas vienā komandā piedalās sportisti ar garīgās attīstības traucējumiem un sportisti no vispārizglītojošām iestādēm, kurus sauc par „partneriem”.

Par to, cik populāras ir šīs sacensības, liecina kuplais dalībnieku skaits. Sacensībām bija pieteiktas 19 komandas no visas Latvijas, no kurām 7 – 8 komandas reāli varēja pretendēt uz medaļām. Mūsu pilsētas godu aizstāvēt devās Daugavpils 1.speciālās pamatskolas pārstāvji A.Gurkins, S,Kirčenko, A.Makarenko, V.Nikolajevs un A.Beļajevs kā arī partneri no PIKC “Daugavpils Tehnikums” O.Lukjanovs, M.Ciršs un D.Lomako. Sīvā cīņā, izejot no apakšgrupas uz finālsacensībām, daugavpiliešiem diemžēl nedaudz nepaveicas finālā, un viņi palika ceturtie. Bet ņemot vērā, ka dalībnieku skaits bija ļoti liels, tas, neapšaubāmi, ir augsts rādītājs.

daugavpils.lv