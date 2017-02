“Siltumtīkli” dod iespēju maksāt vēlāk

Jaunumi Sabiedrība | 6. februāris 2017 | 09:33

2017.gada janvāris - viens no aukstākajiem ziemas mēnešiem. Saprotot to, ka izdevumi par apkuri varētu veidot ievērojamu daļu no mājsaimniecību budžeta, PAS "Daugavpils Siltumtīkli" administrācija dod iespēju pilsētas iedzīvotājiem samaksāt par 2017.gada janvāra mēnesi vēlāk.

Samaksāt var līdz 2017.gada 31.maijam bez nokavējuma procentiem.

Nokavējuma procenti netiks aprēķināti tām fiziskajām personām, kurām nav parāda pret PAS "Daugavpils Siltumtīkli" uz apkures perioda sākumu vai kopējais parāds par patērēto siltumenerģiju nepārsniedz 100 (simts) eiro, ar pievienotās vērtības nodokli.



Atvieglojums tiks piemērots ar PVN 12% apliekamajiem darījumiem.

daugavpils.lv