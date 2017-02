Daugavpili apmeklēja reģionālie eksperti romu integrācijas jautājumos

Jaunumi Sabiedrība | 3. februāris 2017 | 15:23

Lai izpētītu situāciju romu integrācijas jomā, pieredzes apmaiņas vizītē Daugavpilī ieradās Kultūras ministrijas delegācija, kuras sastāvā bija dažādos Latvijas reģionos strādājoši eksperti.

Zems izglītības līmenis un augsts bezdarbs – tie ir galvenie faktori, kas kavē sekmīgu romu integrāciju visā Latvijā. Daugavpils nav izņēmums, lai gan pēdējo gadu laikā šis process norit ātrāk. Iemesls – pārdomāta pašvaldības sociālā politika. Larisa Koževņikova, 6. vidusskolas direktore, kurā 10 % no visiem skolēniem ir bērni no čigānu ģimenēm, norāda, ka līdz ar bezmaksas ēdināšanas skolēniem līdz 9. klasei un bezmaksas braukšanas sabiedriskajā transportā ieviešanu, situācija ar stundu apmeklējumu skolā ir krietni uzlabojusies. Šeit skolēni netiek šķiroti pēc tautības, tomēr darba specifika ir. Tā rezultātā jau trešo gadu pēc kārtas čigānu bērni sekmīgi mācās pamatskolā, kas nozīmē iespēju nākotnē iestāties augstskolā. Eksperti no reģioniem apmeklēja ne tikai skolu, bet arī 26. bērnudārzu, kur iepazinās ar romu tautības bērnu integrāciju, kā arī paviesojās sociālajā mājā Šaurā ielā 28, kur jau vairākus gadus darbojas speciāla sociālās rehabilitācijas programma.

Statistika apliecina to, ka programma ir veiksmīga. Ja 2013. gadā sociālajā mājā dzīvoja 14 romu ģimenes, tad pašlaik šeit to ir tikai 3.

Vairākums veiksmīgi integrējas darba tirgū, atrod labāku mājvietu, aktīvi piedalās sabiedrisko organizāciju dzīvē. Jāpiebilst, ka Daugavpilī ir 2 čigānu biedrības, kas aktīvi sadarbojas ne tikai savā starpā, bet arī ar citām nacionālajām kultūras organizācijām.

Pēdējā laikā ir uzrakstīti projekti par piegriešanas un šūšanas kursu organizēšanu, iegādāts aprīkojums šūšanas darbnīcai, kurā jau notiek apmācības. Veiksmīgi aizstāvēts trušu audzēšanas un citu lauksaimniecības darbu projekts. Jānorāda, ka telpas sabiedriskajām organizācijām bez maksas nodrošina pašvaldība, organizācijas sedz tikai izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem. Reģionālie eksperti un Kultūras ministrijas pārstāvji atzina, ka Daugavpils ir viens no labākajiem romu sociālās integrācijas piemēriem Latvijā. Pieredzes apmaiņa tiks turpināta. Nākamā pieredzes apmaiņas vizīte ir ieplānota Jelgavā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”.

