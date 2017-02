Sāksies reģistrācija uz vasaras darbiem

Jaunumi Sabiedrība | 1. februāris 2017 | 17:52

Publicitātes foto Publicitātes foto

Reģistrācija jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem uz darbu 2017. gada vasaras periodā notiks elektroniski Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas mājas lapā no 25. februāra plkst. 11:00. līdz 9. martam.

Tiem jauniešiem, kuriem nebūs pieejas pie datora, 25. februārī (sestdiena) no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.00, Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas telpās (Saules ielā 5a) būs pieeja pie datoriem, kur paši jauniešu vārēs reģistrēties vasaras nodarbinātības programmas sistēmā.

Informējam, reģistrēšanās Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas telpās, nedod priekšrocības.

Informācija, kas jāzina aizpildot pieteikumu:

1. Reģistrācija ir pieejama tikai jauniešiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpilī.

2. Programmas dalībnieku vecumam uz 1.jūniju ir jābūt ne mazāk kā 15 gadi un ne vairāk kā 19 gadi. Gadījumā, ja Jūs esat vecāks vai jaunāks, tad elektroniska reģistrācija Jums nebūs pieejama.

3. Īpašu uzmanību jāpievērš personīgās informācijas datu aizpildīšanā (vārds, uzvārds, personas kods). Ja tiks pieļautas kļūdas, Jūsu pieteikums tiks noraidīts.

Pēc ienākšanas Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļas mājas lapā (www.jaunatne.daugavpils.lv) Jums jāizvēlas sadaļa → Nodarbinātība. Labajā pusē atrodīsies veidlapa, kuru Jums jāaizpilda LATVIEŠU VALODĀ. Pirms nosūtīt pieteikumu reģistrācijai pārbaudiet visus mīkstinājumus un garumzīmes - tiem jābūt identiskiem ar pasē norādītajiem datiem

Veidlapā jāizvēlas vēlamais darba periods:

1.periods 05.06.-16.06.;

2.periods 19.06.-30.06.;

3.periods 03.07.-14.07.;

4.periods 17.07.-28.07.;

5.periods 31.07.-11.08.;

6.periods 14.08.-25.08.

Atzīmējiet to periodu, kurā Jūs gribētu strādāt, gadījumā, ja Jums ir vienalga, tad atzīmējiet - izvēlēties visus periodus, kā arī noteikti jāatzīmē nevēlamais periods, ja tāds eksistē. Visa informācija tiks ņemta vērā, taču darba periodi var nesakrist ar jūsu vēlamo darba periodu.

Pēc anketas aizpildīšanas pārliecinieties, ka visa norādītā informācija ir patiesa un atzīmējiet, ka mēs varēsim izmantot Jūsu personas datus nodarbinātības programmā.

Pēc Jūsu pieteikuma aizsūtīšanas uz ekrāna parādīsies kods, kuru ir jāiegaumē. 24 stundu laikā uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta apstiprinājuma vēstule, kuru saglabājiet un kur būs norādīta jūsu informācija. Ja notiks kādas tehniskas problēmas, tad šī vēstule būs Jūsu apstiprinājuma dokuments.

Ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai esat reģistrēts sistēmā, zem veidlapas iesniegšanas ir opcija "Pārbaudīt iesniegumu".

Jauniešiem no 13 līdz 14 gadiem reģistrācija sāksies no 2017. gada 27. februāra. Skolas sociālie pedagogi pieņems iesniegumus no vecākiem līdz 2017. gada 9. martam.

Jautājumu gadījumā griezties pa tālruni 654 22309, mob. 20286679 (Vladislavs Pavlovskis - Vecākā jaunatnes lietu speciālista p.i.)

D-fakti.lv