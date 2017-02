"Saules skola" svin 100 gadu jubileju

Jaunumi Kultūra | 1. februāris 2017 | 15:56

Jaunais 2017.gads Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola” iezīmējās ar svarīgu notikumu – skola svin 100 gadus kopš tās dibināšanas un 25 gadus kopš skolas atjaunošanas. Svinību ietvaros tiks organizēti zinātniskie lasījumi, rīkotas izstādes un prezentēta grāmata, kā arī notiks svinīgs pasākums un absolventu salidojums.

Pirmā jubilejas izstāde “SAULES SKOLA - No etnogrāfijas līdz dizainam” Marka Rotko Mākslas centrā būs apskatāma no 10 februāra līdz 14. aprīlim un tajā skatītāju uzmanībai tiks piedāvāti darbi no skolas fondiem. Savukārt 1. martā tiek plānots atklāt izstādi “SAULES SKOLA - No amata līdz mākslai” Saules skolas telpās – Saules ielā 6/8, kur tiks izstādīti audzēkņu un skolas pedagogu veidotie mākslas darbi.

Jubilejas pasākumu kulminācija plānota 2017.gada 31.martā. Visas dienas garumā interesenti varēs apmeklēt atvērto durvju pasākumus Saules skolā, bet plkst. 11:00 Marka Rotko Mākslas centra Konferenču sektorā plānoti akadēmiski lasījumi „SAULES SKOLA Daugavpilī, Latgalē, Latvijā”.

31. marta pēcpusdienā Daugavpils novada kultūras centrā notiks svinīgs pasākums un Saules skolas absolventu salidojums.

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” vēsture aizsākās 1917. gada 1.septembrī, kad pēc Romas katoļu biedrības “Saule” iniciatīvas pilsētā atklāja šūšanas un rokdarbu kursus. 1927. gadā kursiem tika piešķirts arodskolas statuss ar četrām mācību programmām: rokdarbu, mājturības, šūšanas, kurpniecības un mēbeļu pīšanas. Neskatoties uz sadzīviskām grūtībām, skola turpināja darboties arī pēc 2. Pasaules kara, kad tika pārdēvēta par Daugavpils Daiļamatniecības vidusskolu. Lai gan skolai bija liela nozīme tautas amatniecības tradīciju saglabāšanā, ideoloģisku apsvērumu dēļ 1951. gadā skolu pārcēla uz Jēkabpili un pēc diviem gadiem slēdza.

Latvijas Trešās atmodas gaisotnē, pateicoties Daugavpils inteliģences aktīvai darbībai, 1992. gadā skolu atjaunoja kā Daugavpils Lietišķās mākslas vidusskolu. Kopš tā laika skola darbojas vēsturiskajā ēkā Saules ielā 6/8. Šobrīd Saules skola realizē vidējās profesionālās izglītības programmas sešās dizaina nozarēs. Saules skolas sastāvā ietilpst arī Bērnu mākslas skola, kur bērni no 7 līdz 15 gadu vecumam apgūst vizuālās mākslas pamatus.

Gatavojoties skolas jubilejai, skola aicina atsaukties bijušos pedagogus un absolventus! Saņemt informāciju par pasākumiem un pieteikties var pa tālr. 654 24576, 20217482, vai epastu – saulesskola100@gmail.com.

PASĀKUMU PROGRAMMA

Papildus informācija:

Margarita Stoļarova

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola

Tālr. 20217482

mspasts@gmail.com

kultura.daugavpils.lv