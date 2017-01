Dramaturģe A. Rutkēviča stāsta par iestudējumu „Purva bridējs (-i)”

Jaunumi Kultūra | 31. janvāris 2017 | 20:40

4. februārī plkst. 18.00 Daugavpils teātrī notiks pirmizrāde režisora Jura Joneļa iestudējumam „Purva bridējs (-i)”. Iestudējums notiks uz teātra Eksperimentālās skatuves (mazā forma), kura nesen piedzīvojusi rekonstrukciju.

Daugavpils teātra iestudējumam Rūdolfa Blaumaņa noveli dramatizējusi rakstniece un dramaturģe Agnese Rutkēviča, kurai šī ir pirmā pieredze cita autora darba dramatizējumā. Par savu pieredzi, iedziļinoties Blaumaņa darbā, dramaturģe atzīmē: „Blaumaņa pasaule man šajā darbā ir vissvarīgākā. Tur tā nedrīkst bradāt, tur jāstaigā uzmanīgi. Tā valoda, ko mēs šajā darbā esam atstājuši, ir saite, kura savieno Blaumaņa laiku ar mūsdienām. Valodai, kurā runāja un rakstīja Blaumanis, ir pavisam citāda enerģētika nekā tagad. Toreiz cilvēki sarunājās aci pret aci, ne kā tagad - caur savām mobilajām ierīcēm. Blaumaņa laiks man dod sajūtu, ka cilvēki sarunājās ar rokām. Ka „Purva bridējos” nevis acis, bet rokas ir tās, kas redz.... Un vēl zirgi.”

Savukārt uz jautājumu, kā varētu raksturot Daugavpils teātra „purva bridējus” (domāts - tēlus), Agnese atbild: „Man šķiet, ka katram teātrim ir savi Purva bridēji. Bet es neesmu pārliecināta, vai katram teātrim ir Edgars un Kristīne. Tur kaut kas ir. Kas tāds, ko pats Blaumanis ir iekodējis. Nav jau arī noslēpums, ka noveles ir dokumentālas, jo Blaumanis rakstīja par saviem ļaudīm. Būtībā norakstīja no dzīves, bet ir kāda svarīga lieta, kas piemīt katram rakstniekam. Tas nav apzināti, bet drīzāk nāk no nekontrolētas zemapziņas. Tas, ka katrs rakstnieks ieliek sevi vienā no noveles vai lugas tēliem. Ja skatītāji būs uzmanīgi, tad viņi ieraudzīs tur arī pašu Blaumani. Es pirmo reizi strādāju ar Juri Joneli. Un viņam piemīt tā spēja strādāt ar enerģiju, kas šajā darbā ir diezgan spēcīga. Tāda spēle ar uguni. Visu laiku jāpiesargās, lai neapdedz. Katrā ziņā (man personīgi) process vienmēr ir svarīgāks par rezultātu. Nekad nezini, kas tur galu galā iznāks - kā visi elementi (scenogrāfija, aktieri, režija, mūzika utt.) kā ķīmijas laboratorijā reaģēs. Un tas ir šausmīgi interesanti. Vienmēr.”



Iestudējuma scenogrāfiju veido mākslinieks Krišjānis Elviks, kostīmus – Marija Ulmane. Izrādē piedalās Zanda Mankopa, Alberts Vecmanis, Kristīne Veinšteina, Egils Viļumovs, Līga Ivanova, Inese Ivulāne – Mežale, Māris Korsiets, Mihails Abramovs, Jeļizaveta Petrova, Māris Boka, Miroslavs Blakunovs, Raimonds Paegle un Jevgeņijs Mihailovs.

Tuvākās izrādes – 4. februārī plkst. 18.00, 11. februārī plkst.18.00, 10. martā plkst. 18.30.

Biļetes - Daugavpils teātra kasē (654 26520) un internetā www.bilesuparadize.lv.

