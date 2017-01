Barikāžu aizstāvju atceres dienām veltīti pasākumi Sventes vidusskolā

Jaunumi Latvija | 31. janvāris 2017 | 14:51

2017. gada no 18. līdz 22. janvārim Sventes vidusskolā notika Barikāžu aizstāvju atceres dienam veltīti pasākumi: tematiskas izstādes, skolotāju stāstījumi un dokumentālas filmas “Tēvu barikādes” demonstrēšana. Tajās piedalījās no 5. līdz 12.N klases izglītojamie. Pasākumus un izstādes sagatavoja skolas vēstures skolotāji I.Pipčenko un R.Rēķis.

Šogad skola izmantoja projekta Kinopunkts, kuru atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, piedāvāto iespēju organizēt Zigurda Vidiņa filmas Tēvu barikādes demonstrēšanu. Filmā Tēvu barikādes ir pastāstīti septiņi stāsti par 1991. gada barikādēm Rīgā, kā arī to atskaņām mūsdienās. “Divdesmit gadi ir piemērots attālums laikā, no kura iespējams ieskatīties kādā pagātnes notikumā un mēģināt saprast ko tādu, kas varbūt agrāk nemaz netika pamanīts,” skaidro filmas režisors. Filmas veidotāji apskata dažu barikāžu dalībnieku likteņus un pārdomas tagad, kad barikāžu laika cerības ir realizējušās un kristalizējušās gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā. Filma arī ir personīgs stāsts par ļoti personīgu notikumu. “Tajā nedēļā nošāva divus manus draugus,” tā režisors, “viņu priekšā man ir pienākums neaizmirst to laiku, kā arī atgādināt par to citiem. Tāpēc es atkal atgriežos tajā laikā, veidojot šo filmu.”

Filma “Tēvu barikādes” tika demonstrēta dažāda vecuma skolēniem. Jaunāki (6. – 7.kl.) filmu uztvēra ļoti emocionāli. Kaut pirms demonstrēšanas skolotāja pastāstīja par tā laika vēsturisku situāciju, skolēni lūdza komentārus filmas skatīšanas laikā. Labāk pazīstama un saprotams filmas saturs bija 9. – 12. kl. skolēniem, tomēr arī tiem rodas daudz jautājumu gan filmas demonstrēšanas laika, gan pēc tās. Iegūt informāciju un skaidrojumus par notikumiem palīdzēja vēstures skolotāju ierīkota informatīvā izstāde.

Reakcija atšķīrās arī no neklātnieku vecuma. Bija cilvēki, kuri atcerējās, ka filmas kadri ir redzēti. Jaunākas paaudzes skolēni reaģēja it kā šis notikums būtu bijis ļoti sen. Radās jautājumi, kas par tankiem, kas ir OMON, ka arī ar ko bija apšaude.

Vērtīgais filmā uzskatāms, ka notikumu dalībnieki dalās savam atmiņām un situācijas uztveri mūsdienas paaudzei.

