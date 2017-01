Rēzeknē ciemosies lietuviešu mākslinieks Rimvids Pupelis

Jaunumi Kultūra | 31. janvāris 2017 | 10:43

3. februārī plkst. 15.00Latgales kultūrvēstures muzejā (3. stāva izstāžu zālē, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē) aicinām uz lietuviešu mākslinieka RimvidaPupeļa (Rimvydas Pupelis) gleznu izstādes “Instrumentu komplekts” atklāšanu, kad solījies ierasties arī pats mākslinieks. Izstāde Rēzeknē būs skatāma līdz 4. martam.

Mākslinieka darbu pirmā izstāde eksponēta 1988. gadā Šauļu pilsētas bibliotēkā. Kopš 1990. gada piedalījies vairāk kā trīsdesmit grupu izstādēs. Māksliniekam notikušas vairāk kā desmit personālizstādes.

Viņa mākslas darbi daudzkārt izstādīti galerijās un muzejos gan Lietuvā, gan aiz valsts robežām. Piedalījies dažādos mākslas simpozijos un plenēros, kā arī veidojis uguns skulptūras Druskininkos un Dusetos. Veidojis scenogrāfijas vairākām teātra izrādēm.

Rimvids Pupelis (1965) ir no Lietuvas pilsētas Obeļi (Obeliai), kurš regulāri piedalās Latgalē organizētajos plenēros, tostarp divas reizes bijis Rēzeknes plenēra “Domas lidojums” dalībnieks.

Mākslinieks savulaik aizrāvās un sāka iedzīvināt Fluxus mākslas kustību Lietuvā. Sadarbībā ar pasaules slavenajiem māksliniekiem Jonu Meku (ASV) un Jurģi Maciunu (ASV) Rimvids organizēja un koordinēja vairākas izstādes un mākslas projektus Lietuvā.

Viņa sasniegumi mākslas jomā ir iekļauti vairākos obligātās mākslas izglītības izdevumos. Mākslinieka darbi un intervijas publicētas daudzos laikrakstos un žurnālos, TV ziņu raidījumos un sižetos.

Uz Rēzekni mākslinieks ir atvedis lielformāta (2 x 1,20 m) gleznojumus uz papīra, kas ir viens no viņa pēdējā laika atradumiem. Akrila krāsu tehnika dod mākslinieka izpausmei daudz niansētu toņu, iepretī spilgtajiem eļļas tehnikas darbiem. Lielais formāts piešķir otas triepienam lielāku spēku un ekspresiju. Par savu darbu izstādi autors saka: “Skatoties uz savāmgleznām, man pašam rodas daudz jautājumu, tāpēc es neesmu devis nosaukumus nevienam no izstādes darbiem, bet esmu atstājis “brīvu vietu” skatītāju domām par to, ko esmu uzgleznojis”.

Ieeja izstādē: skolēniem, studentiem – 0,50 €, pieaugušajiem – 0,80 €

Izstāde atvērta:

Otrdien–piektdien 10.00–17.00;

Sestdien 10.00–16.00;

Svētdien, pirmdien – slēgta

