Jaunajā gadā notiks jaunas izstādes Rotko centrā

Jaunumi Kultūra | 30. janvāris 2017 | 13:49

Publicitātes foto Publicitātes foto

Piektdien, 10. februārī plkst. 16:00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā sešu jaunu mākslas projektu atklāšana.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pirmā izstāžu sezona 2017. gadā ar sešu jaunu izstāžu kopumu ir vēstījums ikkatram no mums par laika robežas nojaukšanu. Izstāžu saturā sastopas vēsture un mūsdienas, etnogrāfija un dizains, klasiskās tehnikas un šodienas saturs, - dažādais daudzveidībā.

Februāra izstāžu sezonā būs skatāma Sigitas Daugules un Jāņa Liepiņa izstāde VIENĀ TELPĀ, sešu Latvijas grafiķu: Lienas Bondares, Vladislava Grišina, Pauļa Liepas, Kates Seržānes, Māra Subača un Dārtas Stafeckas GRAFIKA, Ievas Nagliņas personālizstāde ATMESTIE, Signes Vanadziņas personālizstāde KURŠ GADALAIKS?, Daugavpils Saules skolas jubilejas izstāde SAULES SKOLA NO ETNOGRĀFIJAS LĪDZ DIZAINAM un franču mākslinieka Patrika Peltjē tēlniecības darbu izstāde ATDZIMŠANA.

Februāra izstāžu sezona būs skatāma līdz 2017. gada 9. aprīlim.

Sīkāka informācija par izstādēm:

Sigita Daugule, Jānis Liepiņš. VIENĀ TELPĀ

Stāsts par divām spilgtām individualitātēm Latvijas glezniecībā, kas satikušies vienā telpā izstādes formātā Daugavpilī. Sigita Daugule ir viena no atpazīstamākajām šī laika Latvijas glezniecības sejām, kas ar savu “skarbo un nedaudz raupjo” glezniecības rokrakstu, dziļumu un stāstu nostabilizējusies Latvijas un ārvalstu mākslas vidē. Viņa organizēja vairākas personālizstādes, kā arī piedalījusies būtiskos izstāžu projektos Latvijā un starptautiski. Par gleznotāju Jāni Liepiņu viņa laikabiedri izteikušies kā par izcilu personību, principiālu un taisnīgu cilvēku, godīgu arī savā glezniecībā, radot sava mūža garumā lieliskus krogus un tirgus skatus, zemnieku ikdienu attēlojot tonāli bagātiem un ekspresīviem triepieniem ainavās un klusās dabas kompozīcijās.

SAULES SKOLA NO ETNOGRĀFIJAS LĪDZ DIZAINAM

Izstādes kodols – saruna par aktuālo dizainā laiku atpakaļ un šodien, par varēšanu un dizaina izglītības loma dizaina attīstībā Valstī. Izstāde ir dizaina vidusskolas izstāžu cikla kulminatīvais projekts Rotko centrā, kas balstīts uz DDMV “Saules skola” diplomdarbu arhīvu.

Liena Bondare, Vladislavs Grišins, Paulis Liepa, Kate Seržāne, Māris Subačs un Dārta Stafecka GRAFIKA

Izstāde veidota kā subjektīvs/objektīvs kuratoru selektīvs šodienas Latvijas laikmetīgās grafikas projekts, parādot atšķirīgos rokrakstus, tehnikas un aktualitāti vēstījuma formā grafiskā valodā, savā veidā turpinot Latvijas laikmetīgās mākslas izstāžu sēriju.

Signe Vanadziņa KURŠ GADALAIKS?

Noskaņu mākslinieces projekts, atklājot krāsu un formu ekspresijas. Māksliniecei tuva gadalaiku tēma, kas ir daudzkārt šķetināta vairākās izstādēs, tajos dažādi sajūtamas krāsas, formas, tēli un kādreiz sastapto cilvēku silueti. Kurš gadalaiks februārī, martā, aprīlī?

Ieva Nagliņa ATMESTIE

Savā daiļradē māksliniece pievēršas abstraktai mākslai, ietekmējoties no abstraktā ekspresionisma, minimālisma un supremātisma. Pārsvarā darbojas grafikā un glezniecībā, izmantojot jauktas tehnikas. “Atmestie” apvieno divas šķietami pretējas lietas. No vienas puses, tie ietver aicinājumu nepieķerties lietām, nekļūt par to vergiem, bet īstenot savu brīvību. No otras puses, tas ir aicinājums ieskatīties rūpīgāk cilvēkos, kas mums ir apkārt un līdzās. Ieguvums abos gadījumos ir brīva telpa jauniem atklājumiem un pieredzēm.

Patriks Peltjē ATDZIMŠANA

Patrika Peltjē piedāvātais risinājums ir interesēties tikai par Pasauli: – to izjust, parādīt to tādu, kādu viņš to redz, to reproducēt, atšķeļot visu lieko, noņemot detaļas, kas varētu mums traucēt, lai nonāktu līdz būtībai: savienot un pretnostatīt, nejaucot kopā šīs divas acīmredzamās lietas – materiālu un Cilvēku. Patrikam Peltjē ir svarīgs cilvēka un matērijas kopums, nevis to konfrontācija. Viņš slavina materiāla iekšējo noslēpumu un mieru. Patriks Peltjē sniedz mums iespēju izjust laimi būt, kas izdodas ne katram māksliniekam.

Vairāk par izstādēm:

http://www.rothkocenter.com/ekspozicijas

- Autors Sigita Daugule

Kontaktinformācija:

Māris Čačka

maris.cacka@daugavpils.lv

+371 65430246

daugavpils.lv