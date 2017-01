Pētera Lavrenova klusās dabas un ainavu darbi iekaroja mākslas cienītāju sirdis

Jaunumi Kultūra | 30. janvāris 2017 | 09:26

Publicitātes foto BKC Publicitātes foto BKC

2017.gada 24.janvārī Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC) notika Pētera Lavrenova gleznu izstādes atklāšana. Mākslinieks strādā unikālā glezniecības tehnikā – ar guašas krāsām raksta ainavas un kluso dabu romantiskā reālisma stilā. Pirmajā personālizstādē skatītāji varēja apskatīt P.Lavrenova darbus.

Pēteris Lavrenovs dzimis 1949.gadā, Daugavpilī, vecticībnieku ģimenē. Kā saka pats Pēteris: “Zīmēju, cik sevi atceros”. Par viņa pirmo skolotāju, vēl pirmsskolas gados kļuva Jevģēnijs Fjodorovs, vecās krievu skolas mākslinieks, kurš sniedza puisim privātstundas mājās.

Skolas gados P.Lavrenovs nodarbojās pulciņos, zīmēšanas studijās un ir pateicīgs liktenim par skolotājiem, kuri izaudzināja mani par glezniecības tradicionālo krievu reālisma cienītāju, iemācīja zīmēt pēc stingrās akadēmiskās metodes, kuras galvenais mērķis, galvenokārt, ir uzzīmēt labu zīmējumu ar zīmuli. Šī metode ir pamats glezniecības stilos un virzienos.

Bērnībā un jaunībā Pēteris Lavrenovs strādāja ar akvareli un eļļu. Pirms četrdesmit gadiem pamēģināja rakstīt ar guašas krāsām. Iepatikās. Guaša ļauj izmantot eļļas rakstīšanas tehniku. Un brīnišķīgi saglabājas.

P.Lavrenovs sapņoja iegūt mākslas izglītību, taču dzīves izvēle bija pragmatiska. Viņš pabeidza Rīgas politehnisko institūtu, strādāja par inženieri “Elektroinstrument” rūpnīcā. Taču nekad nepārtrauca rakstīt gleznas. Zīmēt centās katru dienu. Tāpāt, viņam ļoti patīk kopēt pazīstamo autoru darbus, bet kopē ne visu darbu, bet ņemot tikai sižetu vai kompozīciju un tālāk turpinot pēc savas rīcības.

Atklājot personālizstādi un iepazīstinot ar mākslinieku, BKC metodiķe Marija Pometjko atzīmēja, ka Baltkrievu namā jau parādījās tradīcija, atklāt jauno radošo cilvēku vārdus. Pagājušā radošā sezona noslēdzās ar Jefrosinijas Leles gleznu izstādi. Bet jauno radošo gadu uzsāka Pētera Lavrenova izstādi, kurā apskatei ir piedāvāti 50 brīnišķīgi darbi.

Darbi tika tika sarakstīti laika periodā no 1980.-2017.g., romantiskā reālisma stilā.

Turpinājumā visi ar interesi klausījās Pētera stāstu par sevi, savu interesantu likteni, par to, kā viņš mācījās gleznot un par to, kādu lomu viņa dzīvē ieņem māksla. P.Lavrenovs izteica pateicības vārdus Baltkrievu kultūras centram par viņa personālizstādes organizēšanu un novadīšanu. Daudz siltu vārdu skanēja no P.Lavrenova ģimenes locekļiem: dēla Mihaila, sievas Gaļinas; tapāt siltus un mīļus vārdus māksliniekam teica māksliniece, baltkrievu kultūrizglītības biedrības „Uzdim” locekle Anastasija Sazankova; tautas lietišķās mākslas studijas "Klūga" Viktors Kuhaļskis, kā arī institūta kursabiedri Jevģenijs Drobots un Ivans Ribnikovs.

Par muzikālu noskaņojumu parūpējās senioru ansamblis „Spadčina” (mākslinieciskā vadītāja Jana Juzefoviča), kurš izpildīja liriskas kompozīcijas.

«Шедевры пусть свои творит,

Чтоб мир наш стал намного ярче…

Уж утро, он еще не спит,

Творит, чтоб стали мы богаче…»

Neapšaubāmi, mēs visi, pēc tādām radošajām izstādēm, vakariem kļūstam dvēseliski bagāti.

Aicinām visus apmeklēt Pētera Lavrenova gleznu izstādi līdz 2017.gada 24.februārim, no 9.00-17.00 , Daugavpilī, Smilšu ielā 92, Kultūras pilī, BKC, 305.kab. Ieeja brīva.

Baltkrievu kultūras centrs