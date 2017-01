Rotko centrs piedāvā Ievas Nagliņas izstādi “Atmestie”

Jaunumi Kultūra | 25. janvāris 2017 | 20:07

No 10. februāra līdz 9. aprīlim Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs piedāvā apskatīšanai Ievas Nagliņas darbu izstādi “Atmestie”.

Atsakoties jeb, kā saka, “atmetot lieko”, mēs iegūstam ko vērtīgāku un atskārstam, ka varam iet tālāk jau citā kvalitātē. No otras puses, “atmestie” ir arī cilvēki, no kuriem apzināti vai neapzināti novēršamies, izstumjam no sabiedrības vai uzskatām par “nekam nederīgiem”.

Vai mēs ar to kaut ko iegūstam?

“Atmestie” apvieno divas šķietami pretējas lietas. No vienas puses, tie ietver aicinājumu nepieķerties lietām, nekļūt par to vergiem, bet īstenot savu brīvību. No otras puses, tas ir aicinājums ieskatīties rūpīgāk cilvēkos, kas mums ir apkārt un līdzās – neatmest jeb “nenorakstīt” tos pārāk ātri.

Ieguvums abos gadījumos ir brīva telpa jauniem atklājumiem un pieredzēm.

Spēja atteikties tāpat kā spēja atzīt (vai atklāt) lietu vai cilvēku vērtību, manuprāt, ir svarīgs cilvēka izaugsmes priekšnoteikums.

Savā daiļradē pievēršos abstraktai mākslai, ietekmējoties no abstraktā ekspresionisma, minimālisma un supremātisma. Darbojos grafikā un glezniecībā, pārsvarā izmantojot jauktas tehnikas.

