Daugavpilī notika Informatīvs pasākums skolēniem

Dvīņi

21. maijs

- 21. jūnijs

Esi piesardzīgs it visā ko veic, lai izvairītos no pārpratumiem. Pēc iespējas samazini tempu un viss būs OK. Vari plānot kādas darbības, pat neizejot no mājas. Sevišķi veiksmīgs laiks ar žurnālistiku saistītajiem zīmes pārstāvjiem. Darbā iespējamas no tevis neatkarīgas izmaiņas, kas sākotnēji biedēs, bet vēlāk tīri labi apmierinās. Uzņemsi savā namā ietekmīgu personu, centīsies visādi izpatikt, tomēr izrādīsies, ka cilvēks ir pavisam vienkāršs un neprasa īpašu attieksmi.