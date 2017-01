Aicinām uz sporta brīvdienām

Lauva

23. jūlijs

- 23. augusts

Pieaugs tavs dzīvesprieks, enerģētiskais potenciāls, spēsi aizraut un iedvesmot masas. Darbā tev radīsies sekotāji, atbalstītāji, pie kam no to cilvēku loka, kur vismazāk gaidīji. Labs laiks, lai uzsāktu sarunas ar priekšniecību par algas pielikumu. Tomēr neatkarīgi no šī brīža materiālā stāvokļa, būsi gatavs tērēties skaistām lietām, viesu uzņemšanai un komforta baudīšanai. Varbūt nolemsi, ka svētku nekad nav par daudz un sestdien draugu lokā sagaidīsi ķīniešu Jauno gadu.