Latgales Centrālajā bibliotēkā notiks Aigara Rinkuļa personālizstāde

31. janvārī plkst. 16.00 Latgales Centrālās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļā (Rīgas ielā 22a, 2. stāvā) tiks atklāta Aigara Rinkuļa glezniecības personālizstāde “Man pieder debesu jūra…”. Daugavpilī Aigara Rinkuļa gleznas būs apskatāmas pirmo reizi.

Aigas Rinkulis (1970-2013) ir dzimis, audzis un skolojies Jelgavā. Glezniecībai pievērsies pēc 2008. gada ekonomiskās krīzes. Sākoties lielajam Latvijas iedzīvotāju izceļošanas bumam izdzīvošanas iespēju meklējumos ārpus valsts, Aigars gāja citu ceļu un pievērsās mākslai. Pašmācības ceļā, ar katru nākamo darbu pilnveidojot savas prasmes, viņš radīja vairāk nekā 50 gleznas un būtu radījis vēl, ja ne smaga slimība, kas pārtrauca viņa dzīvi pašā mākslinieciskās izaugsmes plaukumā.

Aigara gleznas ir veidotas fotoreālisma manierē. Neskatoties uz darbu nelielo izmēru, tie izskatās lieli, pat monumentāli. Katrs darbs gleznots ar dziļu uzmanību un iejūtību pret vissmalkāko ainavas elementu. No gleznām, it sevišķi jūras ainavām, strāvo simboliska noskaņa, kāds mums nezināms liktenīgs vēstījums, it kā mūžības skanējums. Debesis vēsta par kā garīga, ārpus materiālās pasaules esoša klātbūtni. To var saukt arī par ko pārlaicīgu, mūžīgu. Skumji, ka autoram pietrūcis tās pašas mūžības atvēlētā laika nešaubīga talanta attīstībai.

Aigara Rinkuļa gleznu izstāde “Man pieder debesu jūra…” būs apskatāma Latgales Centrālās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļā līdz 28. februārim darbdienās no plkst. 11.00 līdz 20.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

