Rēzeknē izrādi par mīlestību un tās ilūziju iestudējis Georgijs Surkovs

Mēģinot noteikt, kas mūsu dzīve ir un kas nav patiesība, teātris “Joriks” režisora Georgija Surkova vadībā radījis izrādi “Ilūzijas”. Pēc mūsdienu Krievijas dramaturga Ivana Viripajeva lugās veidotais iestudējums pirmizrādi piedzīvos 28. janvārī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama Lielajā zālē.

“Lugā vārds “mīlestība” visdažādākajās formās un locījumos atkārtojas vairāk nekā 100 reižu. Kā mantra, kā mēģinājums fiksēt cilvēka dzīvē svarīgāko sajūtu, vai arī tās ilūziju," režisors stāsta par viņaprāt būtiskāko lugā.

Surkovs dramaturga un teātra, kino režisora Viripajeva daiļradei pievēršas jau piekto reizi.

Teksts izrādē ir konstruēts tādā veidā, ka prasa no aktieriem noteiktu pasniegšanas veidu, tam jābūt maksimāli patiesam. Aktieri vienu pēc otra stāsta stāstus, un katrs nākamais maina iepriekšējā jēgu. Viens no tiem atspoguļo notikumus no divu laulātu pāru dzīves. Jo vairāk tiek izstāstīts jo trauslāka, nedrošāka kļūst stāsta varoņu pasaule.

Mirkļos, kas jebkurā brīdī var pārvērsties ilūzijā, bezgalīgi atkārtojas vārdu “mīlestība”.

Lomas iestudējumā atveidos teātra “Joriks” latviešu trupas jaunie aktieri Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols un LKA Dramatiskā teātra aktiera mākslas studente Elīna Avotiņa. Izrādes māksliniece – Dace Sloka, bet mūzikas komponists – Armans Guščjans (Krievija). No krievu valodas lugu tulkojusi Ieva Melgalve.

