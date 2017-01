Izvaltas skola svin 200 gadu jubileju

Jaunumi Latvija | 23. janvāris 2017 | 15:20

Izvaltas skola sāk savu darbu kā jezuītu skola 1817. gada rudenī puspabeigtā jezuītu klostera ēkā. No šī gada izvaltieši pilnīgi pamatoti datē savas skolas sākumu. 1817. gadā skola darbojas kā klasiskā jezuītu ģimnāzija, kaut sākumā tajā ir tikai 17 audzēkņu, turklāt, kā atzīmē vēsturnieks B. Brežgo,10 no viņiem nevis dzīvoja skolā, bet nāca uz šejieni no citurienes (ļaujot pieņemt, ka viņu vidū ir arī kāda zemnieku atvase). Vēlāk te darbojās 5 klases: zemākā, vidējā un augstākā gramatikas klase, poēzijas klase un retorikas klase.

Skolas atvēršanas gadā skolas prefekts ir Kazimirs Hlasko. 1820. gadā Krievijas cars izdod pavēli par jezuītu darbības aizliegšanu, un 24 stundu laikā jezuītiem vajadzēja izvākties ārā no Izvaltas. Skolas slēgšanas brīdī šeit mācījās 110 audzēkņu. Apliecību par retorikas klases pabeigšanu paspēj saņemt Jezups Maciļevičs – 19.gs. labākās latgaliešu populārzinātniskās grāmatas „Pavjuiceišona un vysaidi spasobi” (1850.g.) autors.

Ar 1864. gadu darbojas tautskola vīriešiem (mācās 90 zēni), ar 1864. gadu – sievietēm (mācās 6 meitenes). Mācības notiek krievu valodā.

Skola Izvaltā pastāvējusi arī 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā. 1928.-29.m.g. ir sešklasīgā pamatskola ar 6 skolotājiem. 1926.g. skolu beidz 7 skolēni. Laikā no 1928.-1940.gg. par skolas pārzini strādā S. Ikaunieks, kurš arī bija ievērojams Izvaltas pagasta sabiedriskais darbinieks. Viņa dzīves ceļš beidzās Sibīrijā 1943. gada izsūtījumā.

Vācu okupācijas laikā skolas telpās tiek ierīkots vācu kara hospitālis un darbojas arī skola, kuru 1942.-1943. m.g. beidz 13 skolēni, bet 1945.-1946. m.g. jau 32 skolēni.

1950.-1951. m.g. Izvaltā ir jau 8 klases, bet 1954.g. pavasarī šeit notiek pirmais vidusskolas izlaidums. Vidusskola pastāv līdz 1992.g. Laikā no 1954. līdz 1992. gadam Izvaltas vidusskolu beidzis 551 skolēns.

4. februārī plkst.17.00 Izvaltas skolas kolektīvs aicina absolventus, darbiniekus un visus interesentus uz jubilejas vakaru. Programmā - ekskursija pa skolu, atmiņas un koncerts skolas aktu zālē. Pasākuma programmas turpinājumā – tikšanās klašu telpās un balle kopā ar grupu „Foršs laiks”.

