"Sporta Karaliene" turās ierindās

Jaunumi Sports | 20. janvāris 2017 | 20:54

Publicitātes foto Publicitātes foto

17. un 18. janvārī notika Daugavpils čempionāts vieglatlētikā sešās disciplīnās. “Sporta Karaliene” pie esošajiem tehniskās bāzes materiāliem vēl elpo un turas uz treneru entuziasma un puišu vēlmes, kuri atnāk uz treniņiem manēžā.

“Sporta laureāts - 2017” apbalvošanas ceremonijā, Daugavpils vadība publiski padalījās ar nākotnes plāniem sporta attīstības infrastruktūrā. To skaitā pieminēja vieglatlētikas manēžas būvniecību, ja būs realizēts, tad iespējams vieglatlētikai atvērsies jauna elpa.

Kamēr pilsētas ietvaros meistarības izcīņas vieglatlēti atkopj uz formas smaili pie gaidāmajām nacionālajām meistarības izcīnām aizvērtajās telpās. Trīs medaļas izcīnīja Veronika Baltkaula. Viņai ir divas “zelta” medaļas – garums un trīskāršais lēciens un “sudraba” medaļa – 50 m sprintā, līdz zeltam het-trikā pietrūka 0,1 sekundes.

Andželika Parfenova atzīmējās ar uzvarām skriešanas disciplīnās – 600m un 1000m. vienīgais viesis, atzīmējies ar uzvarām – Artūrs Šarkovičs no Krāslavas, kurš pārliecināti vinnēja abas lēcienu disciplīnas – attālums un trīskāršais.

Lēcienu augstuma sektorā cīņa izšķīrās starp trim atlētiem. Līdz 1,8m atzīmei tika četri atlēti. Vienam no viņiem šī atzīme kļuva par nepārvaramu šķērsli. Filips Klims – Afonskis “paņēma” 1,8m atzīmi ar pirmo mēģinājumu? Andris Prekels (Svente) no otrā mēģinājuma, Emīls Vasiļjevs (Daugavpils novads) no trešā, kas kopsummā un noteica pagodinājuma pjedestālu. 1,85m atzīmi Filips pārvarēja tikai no trešā ieskrējiena, pārējie augstlēcēji šo atzīmi tā un nespēja pārvarēt.

Vieglatlētika atzīta par populārāko sporta veidu 2016. gadā.

Uzvarētāji 50m disciplīnā starp vīriešiem kļuva Visockis (Daugavpils) – 5,9, starp sievietēm Gavrilova (Daugavpils) – 6,5.

600m attālumā – Stepanovs (Daugavpils) – 1:34,4 un Parfenova (Daugavpils) – 1:51,4

1000m attālumā starp sievietēm – Parfenova (Daugavpils) – 3:31,3

2000m disciplīnā starp vīriešiem – Kulikovs (Daugavpils) – 6:22,4

Lēcieni garumā starp vīriešiem Šarkovičs (Krāslava) – 6,54m, starp sievietēm Baltkaula (Daugavpils) – 5,36m

Trīskāršajā lēcienā – Šarkovičs (Krāslava) – 13,78m, starp sievietēm Baltkaula (Daugavpils) – 11,24m

Augstlēkšanā starp vīriešiem kļuva Klim – Afonskis (Daugavpils) – 1,85m

D-fakti.lv