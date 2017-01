Daugavpils rajona invalīdu biedrība maina nosaukumu un valdi

Mežāzis

22. decembris

- 20. janvāris

Ko būsi ieņēmis galvā, to arī īstenosi, tevi nekas nespēs atturēt no plānu realizēšanas. Brīžiem tava rīcība robežosies ar stūrgalvību un sevis pierādīšanu nevis patiesu interesi par veicamo pienākumu. Tā vai citādi profesionālajā jomā iespējamas kardinālas pārmaiņas, arī tad, ja tu nebūsi to ierosinātājs. Visā notiekošajā svarīgi saglabāt kā veselo saprātu, tā arī humora izjūtu. Nedomā par skauģiem un pats par tādu nekļūsti! Svētdien gaidi ciemiņus, esi gatavs pārsteigumam.