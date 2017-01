Noslēgusies Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte Daugavpilī

Jaunumi Sabiedrība | 19. janvāris 2017 | 17:21

daugavpils.lv daugavpils.lv

Daugavpilī oficiālā vizītē bija ieradies Latvijas prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni.

Latvijas otrajā lielākajā pilsētā pavadītās dienas programma bija piesātināta, Valsts prezidents bija gatavs uzklausīt ne tikai vadītāju un speciālistu, bet arī vienkāršo iedzīvotāju viedokli par problēmām pilsētā un valstī.

Pirmā tikšanās notika ar pilsētas vadību un deputātiem. „Ir svarīgi, lai tuvojošās pašvaldību vēlēšanas neapturētu reģionu attīstību un iedzīvotājiem svarīgu jautājumu sakārtošanu,” uzsvēra Valsts prezidents. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis norādīja, ka stratēģiski nozīmīgs pašvaldības darba virziens joprojām ir reģionālās lidostas būvniecība, kurai blakus varētu izveidot loģistikas centru.

Raimonds Vējonis apmeklēja Krievu vidusskolu-liceju, Daugavpils Universitātes jauno Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtu, Būvniecības tehnikumu. Viņš norādīja, ka valsts nozīmīgākais resurss – tie ir jaunieši ar labu izglītību, tāpēc ir svarīgi izveidot sistēmu, kas ļautu sagatavot konkurētspējīgus speciālistus, sākot no skolas līdz pat augstskolai, un viņu iepriecina pilsētas panākumi šajā jomā.

Tikšanās ar uzņēmējiem notika uzņēmumā „Latgales piens”. Tas realizē savu produkciju lielos tirdzniecības tīklos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Galvenā diskusijas tēma bija izmaiņas nodokļu sistēmā. Vējonis apliecināja, ka līdz pavasarim tiks izstrādāta jauna nodokļu politikas stratēģija, kas stimulēs uzņēmējdarbību un mazinās iedzīvotāju sociālo nevienlīdzību, kā arī palīdzēs cīnīties ar ēnu ekonomiku.

Galvenā tikšanās bija ar Daugavpils iedzīvotājiem. Katrs varēja atnākt un uzdot jautājumu Valsts prezidentam. Savā uzrunā Raimonds Vējonis uzsvēra, ka ir vairākkārt viesojies Daugavpilī un šī pilsēta viņam ir labi zināma.

Saruna ar klātesošajiem sākās ar patīkamu brīdi: mākslinieks Pjotrs Hudobčonoks apsveica prezidentu ar pievienošanos „vectētiņu klubam” un par godu šim notikumam uzdāvināja vienu no saviem darbiem. Pilsētnieki uzdeva jautājumus par dažādām tēmām: sākot no valsts drošības un NATO bruņoto spēku izvietošanas Latvijas teritorijā līdz izmaiņām, kas var notikt pēc Donalda Trampa ievēlēšanas par ASV prezidentu. Tikšanās dalībniekus interesēja arī jautājums par ekonomisko sankciju atcelšanu pret Krieviju, jo no tā ir atkarīga mūsu valsts ekonomika. Prezidents atbildēja, ka par šo jautājumu vēl tiks lemts un rezultāts ir atkarīgs no visām Ukrainas konfliktā iesaistītajām pusēm. Žurnālisti visbiežāk uzdeva jautājumus par to, kāpēc ir tik ievērojama atšķirība starp dzīves līmeni Rīgā un reģionos un kas ir jādara, lai atrisinātu šo problēmu.

Daudziem Daugavpils iedzīvotājiem bija svarīga Valsts prezidenta un viņa kundzes Daugavpils pilsētai izrādītā uzmanība. Vilhelms Bernāts pastāstīja, ka skolas gados Vienības laukumā viņš sagaidīja prezidentu Kārli Ulmani, bet tagad viņam bija iespēja paspiest roku arī tagadējam Valsts prezidentam.

Dievkalpojuma laikā Svētā Pētera Romas katoļu baznīcā tika uzsvērts, ka atbildība par Latvijas likteni gulstas uz katra iedzīvotāja pleciem. Dievkalpojuma apmeklējums bija augsto viesu vizītes noslēdzošais pasākums.

