Latgalē autovadītāji nepalaid viens otru, rezultātā ir cietušie

16. janvārī Latgales reģionā notika trīs ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta cilvēki. Divos gadījumos autovadītāji nesadalīja ceļu, bet trešā gadījuma vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas, ziņo Valsts policija.

16.janvārī Ludzā, Latgales-18.novembra ielu krustojumā 1998.gadā dzimis vadītājs, vadot automašīnu Audi 80, nepalaida pa galveno ceļu braucošo automašīnu Audi A4, kuru vadīja 1991.gadā dzimis vīrietis, kā rezultātā notika sadursme. Bojāti transportlīdzekļi. Negadījuma rezultātā cieta automašīnas Audi A4 pasažieri - 1971.gadā dzimusī sieviete un 1969.gadā dzimis vīrietis. Uzsākts kriminālprocess.

Ap pulksten 13:40, Daugavpilī, Imantas-Daugavas ielu krustojumā, 1971.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu Jeep, krustojumā neievēroja ceļa zīmes “Dod ceļu” prasības, kā rezultātā sadūrās ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnu VW, kurai bija ieslēgti operatīvā transportlīdzekļa skaņas un gaismas signāli. NMP automašīna devās izsaukumā pie pacienta. Cietušo cilvēku negadījumā nav.

17. janvārī ap pulksten 10:00 no ārstniecības iestādes Valsts policija saņēma informāciju par to, ka Krāslavas novada Kombuļu pagastā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta kāds vīrietis. Šobrīd ir noskaidrots, ka cietušais ir kāds 1963.gadā dzimis vīrietis, kurš, vadot automašīnu Mercedes ar piekabi, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī. Vīrietis ar traumām nogādāts slimnīcā, bet policija skaidro precīzus negadījuma apstākļus.

