Nelieši ar kvadraciklu slēpošanas trasē notrieca cilvēku

Jaunumi Notikumi | 17. janvāris 2017 | 17:17

latgaleslaiks.lv latgaleslaiks.lv

Aizvadītajās brīvdienās slēpošanas trasē bija daudz cilvēku. Daugavpils rīkoja pilsētas čempionātu ziemas orientēšanās sportā, turklāt aktīvas atpūtas cienītāji, kopumā aptuveni 400 cilvēku, baudīja ziemu. Šo harmoniju izjauca ekstremālo braucēju kompānija, kura izbrauca trasē ar kvadraciklu, bet, kad Komunālās saimniecības pārvaldes darbinieks aizrādīja, ka šādi pārvietoties pa trasi aizliegts, viņu rupji nolamāja un notrieca.

Staņislavs uzrauga kārtību trasē, lai tā būtu laikus noblietēta, sagatavota gan sacensībām, gan slēpošanas cienītājiem. 15. janvārī trasē izbrauca kvadracikls, ar to pārvietojās divi vīrieši un viena sieviete. Kad Staņislavs lūdza braucējus pamest trasi, viņu notrieca.

„Viņi bija piedzērušies, uzvedās kā nelieši. Sacensībās bija daudz viesu no Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas, arī citām Latvijas pilsētām. Redzot šo ainu, viņiem par Daugavpili palika „lielisks” iespaids. Es paskaidroju, ka esmu atbildīgs par kārtību trasē un pa to nedrīkst braukt ar kvadraciklu. Turklāt bija daudz atpūtnieku, bet braucēji – galīgi piedzērušies un varēja kādu notriekt. Viens no vīriešiem man atbildēja: „Šeit – mežā un Stropos – es esmu saimnieks. Ej tu…” Pēc tam viņi sāka braukt, notrieca mani un vairākus metrus vilka uz priekšu. Man viss ir kārtībā, bet žēl, ka tik daudz kopīgu pūļu ieguldīts šīs trases veidošanā, bet dažu neadekvātu ļautiņu dēļ rodas negatīvs iespaids par visu pilsētu.”

latgaleslaiks.lv