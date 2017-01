Daugavpils sagaidīja Jauno gadu, skanot garīgajai mūzikai

Skorpions

24. oktobris

- 22. novembris

Pirmdien iespējamas konfliktsituācijas darbā, tomēr saglabājot diplomātiskumu, spēsi ar visu tikt galā. Arī mājas dzīvē šonedēļ var gadīties kādi pārpratumi. Galvenais nepadodies provokācijām, un viss būs labi. Informācija plūdīs no malu malām, tomēr pirms likt to lietā, pārliecinies par avota uzticamību. Jau sākot no trešdienas situācija uzlabosies, darba spējas pieaugs, lieliski organizēsi kā savu, tā kolēģu darbu.